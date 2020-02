enviaM gehört zu den besten Stromversorgern Ostdeutschlands

Beim "Energieatlas Deutschland 2020" ist enviaM in elf Städten und Regionen unter den TOP 5. In Chemnitz und Nordhausen belegt der Energiedienstleister den ersten Platz. Neben den Spitzenplatzierungen gehört das Unternehmen in Frankfurt (Oder), Cottbus, Stralsund, Leipzig sowie in der Bundeshauptstadt zu den besten drei. Das Marktforschungsinstitut Statista Research & Analysis hat in Kooperation mit Focus-Money bereits zum sechsten Mal die Leistungsfähigkeit von Stromversorgern auf den Prüfstand gestellt. Die Tester befragten dazu 10.240 Verbraucher zu ihrem eigenen und ihnen bekannten Anbietern und ermittelten so für 175 Städte oder Regionen die TOP 5. In der Bewertung fanden die jeweiligen Regionalversorger ebenso wie die überregionalen Energielieferanten Berücksichtigung.

Alle Kundenurteile innerhalb eines Bundeslands ergeben zudem eine der 16 Länderwertungen. Die jeweiligen drei Landessieger finden sich schließlich im bundesweiten Gesamtranking wieder. Hier erreicht enviaM mit Platz 6 die TOP 10 der deutschen Stromversorger. "Über dieses erfolgreiche Abschneiden freuen wir uns sehr. Das Ergebnis zeigt, dass wir als ostdeutscher Energiedienstleister mit starkem regionalen Engagement im Wettbewerb bestehen und die Kunden unsere Leistungen schätzen", sagt Lutz Lohse, Leiter Marketing/Privatkundenprozesse bei enviaM.

Die Verbraucher fällten ihre Urteile in insgesamt 20 Themenbereichen. Dazu gehören unter anderem der Service (online/offline), die Angebote sowie der Preis. Aber auch die eigene Zufriedenheit mit dem aktuellen Anbieter, die Weiterempfehlungsbereitschaft sowie die Freundlichkeit der Mitarbeiter wurden erfasst. 100 Punkte waren im Test je Kategorie maximal erreichbar. Ein Scoring-Modell ermittelte die Gesamtpunktzahlen für die Stromversorger. Neben den Kundenurteilen führten die Experten von Statista bei allen Anbietern einen umfangreichen Website- und Servicetest selbst durch - online sowie offline.

Die detaillierten Ergebnisse wurden im Focus-Money (Heft 7/2020) veröffentlicht.

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit über 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

