Die Ivalua NOW 2020 zeigt, wie das Ausgabenmanagement die Welt verändert

Der führende Event für Fachkräfte aus Procurement und Supply Chain Management präsentiert die neuesten Innovationen und versammelt zahlreiche Branchenführer.

Paris/München - 13. Februar 2020 - Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, stellt das Programm seiner Europakonferenz Ivalua NOW 2020 (https://www.ivalua.com/now/paris/en/) vor. Zum diesjährigen Event vom 18. bis 20. März in Paris werden im Carrousel du Louvre wieder mehr als 700 Führungskräfte aus den Bereichen Einkauf, Supply Chain und Finanzen erwartet. Für Nordamerika (https://www.ivalua.com/now/washington/) findet die Ivalua NOW dann vom 4. bis 6. Mai im Ronald Reagan Building und International Trade Center in Washington, D.C. statt.

"Journey to Procurement Excellence" ist das Thema der Ivalua NOW in diesem Jahr. Entsprechend bietet das Programm technologische Innovationen und Erfolgsgeschichten für jede Etappe der digitalen Transformation. Manager der weltweit namhaftesten Markenunternehmen zeigen, wie sie durch das erfolgreiche Management ihrer Ausgaben zusammen mit ihren Lieferanten Wettbewerbsvorteile schaffen und die Welt durch nachhaltige Lieferketten verändern.

Zu den Programmhöhepunkten gehören:

* Keynotes von Ivalua Kunden und Breakout Sessions mit Führungskräften von Credit Suisse, EDF, IKEA, Körber, Laerdal Medical und vielen anderen,

* die Keynote des renommierten Abenteurers und Psychologen Bertrand Piccard über die menschlichen Aspekte herausfordernder, aber erfolgreicher Reisen,

* das Gala Dinner in der historischen La Conciergerie de Paris (http://www.paris-conciergerie.fr/en/),

* Duncan Jones, Vice President und Principal Analyst bei Forrester, der die neue Studie über effektive Leistungsmessung im Einkauf vorstellt,

* Präsentationen der jüngsten Innovationen im Ausgabenmanagement: für eine noch schnellere und tiefgreifendere Transformation.

Fachkräfte aus den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Supply Chain können sich ab sofort online kostenlos für beide Events registrieren, für Ivalua NOW Paris (https://www.ivalua.com/now/paris/en/register/) und Ivalua NOW Washington (https://www.ivalua.com/now/washington/register/).

"Durch ein strategisches Ausgabenmanagement transformieren Unternehmen nicht nur ihr Geschäft, sie verändern auch die Welt", sagt David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. " Die Ivalua NOW (https://www.ivalua.com/now/paris/en/) bietet unseren Kunden ein Forum, um zu zeigen, wie sie ihre Unternehmen verändert haben. Wir freuen uns, auf dem führenden Branchenevent mit ihnen gemeinsam ihre Erfolge zu feiern und die neuesten Innovationen vorzustellen, die sie noch erfolgreicher machen."

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen finden sich unter de.ivalua.com.

Firmenkontakt

Ivalua

Marion Bertrand

Dingolfinger Strasse 15

81673 München

+44 20 8068 9390

mbr@ivalua.com

www.ivalua.com

Pressekontakt

campaignery - Petra Spitzfaden

Petra Spitzfaden

Agilolfingerplatz 9

81543 München

+49 (0) 89 61 46 90 93

ivalua@campaignery.com

http://www.campaignery.com

Ivalua, Ivalua Now, Europakonferenz, Paris, Spend Management, Beschaffung, Supply Chain