Frühjahrskur für Pressearbeit

Mit Medienkooperationen in den Frühling starten

Was Lesern Spaß macht, bietet auch Unternehmen Vorteile: Mit Medienkooperationen bringen sie ihr Produkt und ihre Marke ohne teure Werbeanzeigen in Zeitschriften und auf Onlineportale. Das Frühjahr ist die passende Gelegenheit für den Einstieg in diese preiswerte Form des Marketings.

Wie funktionieren Medienkooperationen? Ein Unternehmen, ein Sponsor, bietet sein Produkt kostenlos als Sachpreis für ein Gewinnspiel an. Das Produkt wird im Gegenzug auf der Rätselseite einer Zeitung, Zeitschrift oder in der Gewinnspielrubrik eines Onlinemagazins als Sachpreis ausgelobt und ansprechend präsentiert.

"Unternehmen haben auf diese Weise einen Einfluss darauf, wann und wie oft die eigenen Produkte in den ausgewählten Medien präsentiert werden", erläutert Mechtild Düpmann, Journalistin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Inhaberin der Agentur "Zeit für Kommunikation" nennt weitere Vorteile: "Werbeanzeigen werden schnell überblättert oder weggeklickt, Preisrätsel im redaktionellen Umfeld dagegen laden zum Verweilen auf der Seite ein - im Schnitt elf Minuten bei Printmedien. Das Produkt wird als Gewinn positiv wahrgenommen." Die Zusammenarbeit mit Zeitschriften, Tageszeitungen und Onlinemagazinen eignet sich auch bei weniger üppigen Werbeetats: "Bis zu 95 Prozent der Kosten lassen sich gegenüber einer klassischen Anzeige sparen."

"Medienkooperationen wirken dauerhaft und nachhaltig, wenn sie auf Zielgruppe und Anlass abgestimmt werden und ins Marketing eingebunden werden", so Mechtild Düpmann: "So bleiben Marke und Produkt das ganze Jahr über präsent."

Zum Start ins Frühjahr passt besonders, was in die Natur lockt. Ob Fahrrad, Wanderoutfit oder Frisches für Balkon und Garten. Dann wächst auch wieder die Lust, die eigenen vier Wände neu zu gestalten. Und Gesundes hat im Frühjahr Hochkonjunktur: Alles rund um Sport, Heim und Ernährung ist jetzt gefragt. Weitere Informationen: www.zeit-fuer-kommunikation.de (https://www.zeit-fuer-kommunikation.de)

Zeit für Kommunikation bringt seit 2013 Produkte in die Medien - als attraktiven Preis in Gewinnspielen renommierter Print- und Onlinemedien. Welche Medien eignen sich für mein Produkt? Wie beschreibe ich es treffend und ansprechend? Und wie kann ich auch mit einem kleinen Werbebudget neue Zielgruppen gewinnen? Zeit für Kommunikation berät kompetent und umfassend, schreibt Texte, die neugierig machen, und kümmert sich um alles, von der Auswahl der Medien über die Planung von Budgets bis zum Versand der Gewinnerlisten.

Auch Experten, die ihr Wissen mit einer breiten Öffentlichkeit teilen möchten, sind bei Zeit für Kommunikation richtig. Ob Fachartikel, Pressemitteilung oder Beitrag auf Verbraucherseiten von Tageszeitungen, Zeitschriften, Anzeigen- und Wochenblättern sowie Onlinemedien: Von der Themenauswahl über Textarbeit oder Lektorat bis zur Verbreitung erhalten Kunden alles aus einer Hand.

