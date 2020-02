Ein Immobilienexperte für Reutlingen

Mit dem Immobilienmarkt in der Metropolregion Stuttgart kennt sich Michael Lindenmayer bestens aus. Seit 2011 führt er das Familienunternehmen aus Leinfelden-Echterdingen und weitet nun seinen Tätigkeitsbereich auf Reutlingen aus. Ob bei einer Wertermittlung, der Vermarktung eines Objekts oder der Kaufabwicklung - Michael Lindenmayer und sein Expertenteam setzen auf eine optimale Mischung aus Tradition und Innovation.

"Als Familienunternehmen, das seit 25 Jahren besteht, halten wir an Bewährtem gerne fest. Dennoch sind wir immer offen für Neues, bilden uns im Sachgebiet Immobilien stetig fort und haben uns nun entschlossen neben Immobilien aus Leinfelden-Echterdingen, Stuttgart, Ostfildern, Filderstadt, Böblingen und Esslingen auch attraktive Objekte aus Reutlingen in unser Portfolio aufzunehmen", erklärt Michael Lindenmayer, Geschäftsführer des gleichnamigen Maklerunternehmens.

Wer in Reutlingen eine Immobilie verkaufen möchte, der profitiert von nun an vom umfassenden Know-How des IHK-ausgebildeten und erfahrenen Immobilienexpertens. Besonders in der Vermarktung einer Immobilie ist Lindenmayer stark. Moderne Formen wie die digitale Visualisierung, eine ansprechende Fotopräsentation oder virtuelle Besichtigungen eines Objekts führen zu erfolgreichen Verkaufsabwicklungen und der Zufriedenheit aller Beteiligten.

"Wir verstehen uns nicht nur als Makler, sondern auch als Werbespezialisten, die Immobilien ins beste Licht rücken und Wohnträume wahr werden lassen", so der Geschäftsführer von Lindenmayer Immobilien. "Wir wissen aus Erfahrung, wie wichtig es ist, besonderen Wert auf die Verkaufsvorbereitung und die Marketingstrategie zu legen, damit eine Immobilie zügig und zum besten Preis verkauft werden kann."

Beim Verkaufsprozess stehen Michael Lindenmayer und sein Team Immobilienbesitzern mit Rat und Tat zur Seite. Auch in sensiblen Fällen wie bei einer Scheidung oder Erbschaft setzen bereits seit 25 Jahren viele Eigentümer aus Stuttgart und Umgebung auf die umfassende Beratung und Begleitung, die rechtlichen Hinweise und den umfassenden Service des erfahrenen Immobilienmaklers.

Interessierte finden weitere Informationen zu diesem Thema, zu Immobilienmakler Reutlingen, Immobilien Filderstadt Bonlanden, Mehrfamilienhaus verkaufen Leinfelden-Echterdingen und mehr unter https://www.lindenmayer-immobilien.de.

Michael Lindenmayer Immobilien

Michael Lindenmayer

Flattichstraße 14

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

E-Mail: info@lindenmayer-immobilien.de

Homepage: https://www.lindenmayer-immobilien.de

Telefon: 0711 / 4791555

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Lisa Petzold-Sauer

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011