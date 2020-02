Die Luxusapartments von Darya Estepona bieten Stadtleben und Strand vor der Haustür

Wer gerne zentral leben und sowohl die Innenstadt als auch das Mittelmeer direkt vor seiner Haustür vorfinden möchte, findet in der exklusiven Wohnanlage Darya Estepona das perfekte Zuhause. Denn die 36 modernen Luxusapartments befinden sich unmittelbar an der Strandpromenade des Paseo Marítimo und bieten einen atemberaubenden Ausblick auf den begehrten Sandstrand der Playa de la Rada und das Meer. Auch die renovierte Innenstadt von Estepona sowie der malerische und typisch andalusische Stadtkern, sind in nur wenigen Gehminuten zu erreichen.

"Wenn Kaufinteressenten auf der Suche nach einer Immobilie sind, müssen sie sich meistens entscheiden ob sie zentral leben und alle Annehmlichkeiten des täglichen Bedarfs direkt vor der Haustür haben oder lieber umgeben von einer Naturlandschaft etwas außerhalb der Stadt kaufen möchten. Wer in den Besitz einer der 36 Luxusapartments von Darya Estepona kommt, bekommt gleich beides geboten. Die modern ausgestatteten Apartments zeichnen sich zusätzlich zu der Top-Lage durch ihr modernes Design, eine fortschrittliche Technik und Ausstattung sowie eine großzügige Sonnenterrasse und große Gartenanlage aus", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Die hellen und geräumigen Räume sind mit edlem Mobiliar, neuwertigen High-End-Geräten sowie einer Klimaanlage und Fußbodenheizung ausgestattet. Den atemberaubenden Ausblick auf das Mittelmeer können Bewohner von ihrer Terrasse, die direkt mit dem den Wohn- und Essbereich verbunden ist, genießen. Oder sie steigen in die Höhe und entspannen im Infinity-Pool oder Jacuzzi auf der Dachterrasse. Wer sich lieber sportlich betätigen möchte, findet im Open-Air-Gym ausreichend Möglichkeiten dazu - immer mit dem Blick aufs Meer, versteht sich.

Auch wenn das Kochen in der voll ausgestatteten, offenen Küche Freude macht, bekommt man vielleicht doch mal Appetit auf spanische Tapas, frischen Fisch oder eine Merienda mit Café con leche. Zahlreiche Restaurants und Cafés befinden sich vor der Haustür und bieten spanische und internationale Speisen für jeden Geschmack. Auch Geschäfte, Freizeitaktivitäten, SPA- und Wellnesseinrichtungen sowie Ärzte, Schulen und Sporteinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind alle ohne PKW zu erreichen. Die Luxusapartments von Darya Estepona sind ab 890.000 Euro käuflich zu erwerben.

Weitere Informationen zu Darya Estepona in deutscher oder zu Darya Estepona in englischer Sprache sowie zu Haus Estepona finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com

