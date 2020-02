Geschenke 24-Statistik: Hier wohnen die verliebtesten Frauen & Männer

Der 14. Februar, der "Valentinstag", gilt auch in Europa mittlerweile als der Tag der Verliebten. Viele Menschen nutzen ihn, um Zeit mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen. Romantik und Liebe werden ganz besonders zum Ausdruck gebracht um dem eigenen "Schatz" eine Freude zu machen. Und jede/r sucht das perfekte Geschenk. Die Spezialisten für individuelle Geschenke des Shops "Geschenke24" haben aus diesem Grund eine interessante Statistik erstellt. Auf Basis Ihrer eigenen Shop-Verkäufe wurden knapp 1.000 Bestellungen des Jahres 2019 mit klarem Fokus auf den Valentinstag analysiert. Die Auswertung zeigt, ob es regionale Unterschiede in Quantität und Wert der Geschenke gibt. Sie verrät, in welcher deutschsprachigen Stadt am großzügigsten geschenkt wird und ob es deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt.

Geschenkideen - Individualität ist gefragt

Ein romantisches Geschenk mit dem eigenen Namen, oder lieber etwas Praktisches, das mit einem netten Gruß verziert wurde? Originell oder klassisch? Das alles hängt von den besonderen Vorlieben und dem Charakter des Beschenkten ab. Wichtig ist vor allem eines: Es sollte persönlich sein und von Herzen kommen. Erfahrungsgemäß setzen viele dabei auf individualisierte Geschenke. Ganz gleich, ob gefräst, geritzt, gestickt, graviert oder ins Holz eingebrannt, individuelle Geschenke sind immer etwas ganz Besonderes. Sie geben dem erworbenen Geschenk, wie einer bedruckten Tasse, einem gestalteten Schlüsselanhänger oder einem silbernen Armband mit Gravur eine ganz persönliche Note. Dieses Geschenk zeigt, wie sehr ein Mensch den anderen kennt und liebt. Der Geschenke24 Shop hat sich seit Jahren auf individuelle Geschenke spezialisiert und bietet ein breites Sortiment.

Große Stadt mit großem Herz für die Liebe

Summiert man laut Statistik der Geschenke 24 GmbH die Einkaufsvolumen zum Valentinstag insgesamt, ist Berlin ganz weit vorne. Denn aus Berlin kommen die meisten Bestellungen im Geschenke24-Shop an. Auch die Verliebten aus Wien, Hamburg und München sind äußerst großzügig, wenn es um individualisierte Geschenke geht. Diese Städte belegen die Ränge zwei, drei und vier in dieser Statistik. Die Schlusslichter der Auswertung sind Bremen, Magdeburg und Bochum mit den Plätzen 20-22. Dort kann man mit einem personalisierten Geschenk also noch ganz besonders überraschen. Da Berlin, Wien, Hamburg und München sehr große Städte sind, ist der Vergleich der Höhe der einzelnen Warenkörbe eigentlich aussagekräftiger. Auch damit können die Shopbetreiber dienen.

Männer oder Frauen, wer schenkt mehr und wer gibt wieviel aus?

Und tatsächlich, auch im individuellen Wert der Präsente liegen die Berliner vorn. Der durchschnittliche Wert eines Warenkorbs in Berlin liegt bei 48,89 Euro, während er in Dortmund zum Beispiel nur bei 34,44 Euro liegt. Berlin scheint ein gutes Terrain für Verliebte zu sein. Vor allem die Berliner Männer sind spendabel und geben im Durchschnitt 53,73 Euro für ihre Partnerin aus. Die Berlinerinnen investieren dagegen im Schnitt nur 42,96 Euro. Unangefochtene Geschenke-Könige am Valentinstag sind die Männer in Duisburg, die mit 61,05 Euro den höchsten durchschnittlichen Betrag für ein individualisiertes Geschenk investieren. Schlusslicht in der Geschenke24-Statistik sind die Frauen in Köln, die im Durchschnitt Produkte für 31,37 Euro bestellen.

Zum Valentinstag, zur Geburt, zur Hochzeit oder einfach mal so - individualisierte Geschenke sind der Präsente-Trend 2020

Egal, ob Valentinstag-Liebhaber oder -Muffel. Für jeden Typ Mensch und jeden Geldbeutel gibt es das richtige Valentinsgeschenk - davon ist die Geschenke 24 GmbH überzeugt. Der Händler bietet eine entsprechend umfangreiche Auswahl an kleinen und großen Geschenken für jeden Geschmack. Klassiker wie bedruckte Tassen, Kissen, Decken oder Schmuck sind genauso gefragt wie außergewöhnliche Geschenke. Eine individualisierte Ewige Rose oder eine Sternschnuppe sind Geschenke für die Ewigkeit, die ganz sicher niemals vergessen werden. Auf Geschenke24 finden Interessierte für jeden Anlass das richtige Geschenk, ob verliebt oder nicht...

