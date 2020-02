Mehr als eine Jobmesse

Die Traumkarriere beginnt mit dem Traumarbeitgeber: Genau diesen können Besucher des "Karriereforum Linz" der "OÖ Nachrichten" und der "Salzburger Nachrichten" live treffen - am 10. März 2020 von 9 bis 16 Uhr im Palais Kaufmännischer Verein.

Das Karriereforum ist längst von einer Jobmesse zur Karriereinstitution geworden. Schüler, Studenten, Absolventen höher bildender Schulen sowie Berufseinsteiger und -umsteiger, aber auch Lehrer und Bildungsbeauftragte treffen sich hier zur Weiterentwicklung ihrer Karrieren, zur Diskussion aktueller

Branchenthemen und zum gemeinsamen Erarbeiten besserer Karrierechancen in acht zielgerichteten Workshops und unzähligen kostenlosen Services.

Hochkarätige Speaker erleben...

Das 10. "Karriereforum Linz" bietet Jobsuchenden, Berufseinsteigern und -umsteigern nicht nur Raum, um sich mit Arbeitgebern zu vernetzen und sich seinen Traumjob zu sichern. Auch heuer dürfen sich Besucher im Rahmen des Bühnenformats "Schlag.Zeilen - 1 Bühne, 4 Speaker" auf außergewöhnliche Vortragende freuen. Zwischen 14 und 16 Uhr präsentieren 4 Speaker in je 20 minütigen Kurzvorträgen unterschiedliche inspirierende Themen.

Das Karriereforum Linz ist "mehr als eine Jobmesse". Das zeigt sich auch am breiten Workshop-Angebot. Besucher können die Veranstaltung dazu nutzen, einen neuen Job zu finden und ihr berufliches Netzwerk zu erweitern bzw. auch um sich weiterzubilden.

In acht Workshops präsentieren Profis aus der Wirtschaft in 45-minütigen Workshops Karriere relevante Themen und helfen dabei unter anderem den eigenen Auftritt zu professionalisieren, Kreativitätsmethoden zu erlernen, mit dem eigenen Kleidungsstyle punkten, mit dem Onlineprofil glänzen oder die eigene Traumjob-Formel zu kreieren. Um sich einen Platz bei den begehrten Workshops zu sichern, ist eine Anmeldung unter www.karriereforum.eu empfehlenswert!

Schritt für Schritt zum Traumjob...

Ganztägig können Besucher der Messe auch zahlreiche kostenlose Services in Anspruch nehmen.

Jobs finden

Die Karriereteams der "OÖNachrichten" und der "Salzburger Nachrichten" beraten vor Ort auf der Messe gerne über die unterschiedlichen Jobplattformen der beiden Verlagshäuser, um zukünftig schnell den passenden Job zu finden.

Studienberatung

Für all jene die sich weiterbilden möchten und sich für ein Studium interessieren, beraten die Vertreter der JKU gerne über das breite Studienangebot in Oberösterreich.

Rat einholen

ALLES, WAS DICH BEWEGT! - das JugendService ist die Anlaufstelle für Jugendliche zwischen zwölf und 26 Jahren zu allen jugendrelevanten Themen. Ob Schule, Arbeit oder andere Themen: Jugendliche werden hier in jeder Hinsicht bestens beraten.

Auftritt im Bewerbungsprozess optimieren

Beim Bewerbungsunterlagencheck bei Trenkwalder und dem AMS können Sie Ihre Unterlagen von Profis durchchecken lassen.

Dort geben Experten wertvolle Tipps und helfen damit den Besuchern, ihre Bewerbungsunterlagen zu optimieren. Schließlich hat man nur eine Chance, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Zu diesem Eindruck zählt im Übrigen - und das ist nicht zu unterschätzen - auch das Bewerbungsfoto. Profifotograf Christian Huber findet garantiert das beste Licht für jeden Besucher. In der Styling Lounge werden Besucher zu professionellem Auftritt und Styling beraten.

Online glänzen

Die Social-Media-Profis von Promo-Masters und JOBshui helfen Ihnen, Ihre Webpräsenz zu optimieren. Dabei erhalten Sie wertvolle Tipps zum positiven Auftritt auf Facebook, XING, LinkedIn und anderen Onlineplattformen.

Bühne frei

Auf der Hauptbühne des Karriereforum Linz findet unter anderem eine Podiumsdiskussion zum Thema "Tipps und Tricks für´s erfolgreiche Bewerbungsgespräch" mit Experten aus der Wirtschaft statt. Beim Unternehmens-Pitch präsentieren Aussteller in Kurzpräsentationen ihre Unternehmen und geben spannende Einblicke in den zukünftigen Traumjob. Ganztags kann beim Karrierequiz mitgespielt werden, hier locken tolle Preise.

Alle Informationen zur Messe, den ausstellenden Unternehmen und Anmeldung zu den Workshops unter: https://www.karriereforum.eu/

