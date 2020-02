Erstes Internationales Investitionsforum in Taschkent

Vom 5. bis 6. März 2020 findet auf Initiative des usbekischen Präsidenten Schawkat Mirziyoyev, das erste Internationale Investitionsforum in Taschkent statt.

Das Forum soll rund 1500 Unternehmensvertreter aus dem In- und Ausland, Investoren, Exporteure und internationale Medienvertretern zusammenbringen. Das Programm umfasst in mehreren parallelen Sessions alle im Fokus stehenden Bereiche der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung Usbekistans.

Nähere Informationen zum Programm erhalten Sie unter https://tiif.uz/en/.

Die Anmeldung für die kommende Veranstaltung ist unter folgendem Link möglich: https://reg.tiif.uz/en/registration/.

Die Botschaft der Republik Usbekistan in Deutschland steht Ihnen bei Fragen zur Teilnahme am Forum in Taschkent gerne zur Verfügung.

Kontakt

Telefon + 49 30 394 098 15 / 13

Telefon + 49 176 100 300 45

E-Mail econom@uzbekistan.de