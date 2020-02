Erfolgreiche Ausbildung bei eresult: Sina Steep erhält Abschlusszeugnis

Sina Steep konnte ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung bei der eresult GmbH im Januar 2020 erfolgreich beenden. Sie bleibt dem Team als UX Consultant am eresult-Standort Hamburg erhalten.

Premiere bei eresult: 2017 bot das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte am Standort Hamburg die Möglichkeit einer Ausbildung im Bereich Markt- und Sozialforschung. Das Unterfangen ist geglückt: Im Januar 2020 konnte Sina Steep erfolgreich ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung bei der Handelskammer Hamburg beenden. Besonders erfreulich für ihre Mentoren: Den mündlichen Part ihrer Abschlussprüfung schloss sie sogar als Beste ihrer Klasse ab.

"Sina hat das Team in den letzten Jahren immer wissbegierig, motiviert und engagiert unterstützt und aufgrund ihrer herausragenden Lernbereitschaft auch schon erste Projekte selbständig geleitet. Wir sind sehr stolz auf sie und freuen uns daher umso mehr, dass sie auch weiterhin Teil des Teams bleiben möchte und uns in Hamburg erhalten bleibt", so Gründer & geschäftsführender Gesellschafter Thorsten Wilhelm, der Sina Steep in den letzten Jahren bei eresult als Betreuer zur Seite gestanden hat.

Seit Beendigung ihrer Ausbildung setzt Sina Steep ihre Arbeit bei der eresult GmbH nahtlos als Junior User Experience Consultant fort. Sie wird in dieser Position künftig in Kundenprojekten mitarbeiten und auch eigene Projekte leiten.

Die eresult GmbH bietet seit 2000 maßgeschneiderte Beratungs- und Forschungsdienstleistungen im Bereich Usability, User Experience, Conversion Optimierung und Online-Marktforschung. Das 35 Mitarbeiter starke Beraterteam arbeitet für Unternehmen verschiedener Branchen (Handel, Finanzen & Versicherungen, Tourismus, Energie, Telekommunikation, Medien, Automobil, Pharma & Gesundheit, Non-Profit) und optimiert Online-Shops, Apps, responsive Designs und Steuerungssysteme für PKWs und Haushalte.

Als Full-Service User Experience-Agentur berät die eresult GmbH seine namenhaften Kunden im In- und Ausland entlang des gesamten Produktlebenszyklus - von der Anforderungsanalyse, Konzeption und dem Prototyping über die Evaluation und Optimierung bis hin zur kontinuierlichen Erfolgskontrolle.

Neben dem Hauptsitz in Göttingen ist die eresult GmbH aktuell an vier weiteren Standorten in Deutschland vertreten: Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München.

