Luminea Home Control WLAN-LED-Spot LAV-200.rgbw

Die Lichtfarbe ganz nach Wunsch steuern

- Für jeden GU10-Lampensockel geeignet

- CCT für Lichtsteuerung in Warmweiß bis Tageslichtweiß

- Lichtfarbe dimmbar und anpassbar aus 16 Mio. Farbtönen

- Steuerung per kostenloser App und Sprachbefehl

- Ideal für das automatisierte Smart Home

- Spart über 85 % Energie

Da geht einem ganz bequem ein Licht auf: Die Lampe (https://www.pearl.de/kw-1-wlan-lampe.shtml) von Luminea Home Control (https://www.pearl.de/ar-2-650.shtml?_scc_=1) lässt sich per iPhone, Android-Smartphone oder Tablet-PC steuern und so Helligkeit und Farbe regeln. Die Lampe erstrahlt in Warmweiß oder in einer aus 16 Millionen Farben!

Kinderleichte Installation:

- Die Gratis-App herunterladen.

- Die Lampe in eine GU10-Standard-Fassung drehen.

- Das Licht einschalten und die Kategorie "Beleuchtung" in der App auswählen. Schon hat man mit dem Mobilgerät die volle Kontrolle.

Per App "Elesion" weltweit die volle Kontrolle behalten: Die Lampe bequem vom Sofa aus steuern oder auf dem Weg zur Arbeit - z.B. wenn man vergessen hat, das Licht auszuschalten.

Auch per Sprach-Steuerung zum Wunschlicht: Mit wenigen Klicks in der App profitiert man vom Alexa Voice Service von Amazon und vom Google Assistant. Mit einem einfachen Befehl stellt man das Licht genau so ein, wie man es möchte!

Das Smart Home: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet sich das Wohnzimmerlicht ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

Mehr als 85 % Energie sparen! Die energieeffiziente LED-Lampe leuchtet mit nur 5 Watt Verbrauch so hell wie eine herkömmliche Glühlampe mit 35 Watt!

- Per Mobilgerät weltweit steuerbarer LED-Spot mit GU10-Sockel

- WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Gratis-App "Elesion" für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Licht per Echo, Echo Dot, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

- Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

- IFTTT-kompatibel: zum Erstellen von Automatik-Szenarien und Wenn-Dann-Funktionen in Kombination mit Geräten anderer Hersteller

- Nennleistung: 5 Watt

- Nomineller Nutzlichtstrom: 345 Lumen

- Energieeffizienzklasse: A+

- Anpassbare Farbtemperatur (CCT): 2700 - 6500 K (warmweiß bis tageslichtweiß) oder RGB (rot, grün, blau für 16. Mio. Farbtöne)

- Nennlebensdauer der Lampe in Stunden: 15.000 Stunden

- Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall: 12.500

- Schnell hell: kurze Anlaufzeit von nur 1 Sekunde bis zum Erreichen von 60 % des vollen Lichtstroms

- Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe: 0,5

- Zündzeit: 0,5 Sek.

- Farbwiedergabe: 80 Ra

- Abstrahlwinkel: 100°

- Dimmbar

- Stromversorgung: 230 Volt

- Maße (Ø x H): 50 x 56 mm, Gewicht: 35 g

- LED-Spot LAV-200.rgbw inklusive deutscher Anleitung

Preis: 15,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-2993-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-ZX2993-3103.shtml (https://www.pearl.de/a-ZX2993-3103.shtml)

