Vereinsverwaltung Test Sehr gut

Neuer Testbericht Linear Vereinsverwaltung

Deutschlands Marktführer in Sachen Vereinsverwaltung erhält wieder Bestnoten!

Nun ist es wieder amtlich - die neue Version Linear vereinsverwaltung premium 2020 wurde im Test erneut mit der Note "sehr gut" beurteilt.

Wie schon in der Vergangenheit schnitt die neue Jahresversion Linear Vereinsverwaltung Premium 2020 im Test von PC-Magazin und Business &IT wieder mit der Note " sehr gut" ab.

Das Fazit lautete - Zitat: "Eine in jeder Hinsicht professionelle und effiziente Vereinsverwaltung, die in kleinen und mittleren Vereinen kaum Wünsche übriglässt."

https://www.pc-magazin.de/testbericht/linear-vereinsverwaltung-premium-2020-im-test-3201157.html

Schwerpunkt der neuen Jahresversion liegt auf Sicherheit und Bedienkomfort in der Mitgliederverwaltung. Dabei stellt Linear vereinsverwaltung premium den Umgang mit gespeicherten Daten in den Mittelpunkt. So ist sichergestellt, dass die Software den Vorschriften der Europäischen Datenschutzrichtlinie gerecht wird. In diesem Zusammenhang wurde auch das Löschen und Managen nicht mehr benötigter Mitglieder- und Buchhaltungsdaten erleichtert.

Mit neuen Frei- und Eingabefeldern wird die Vereinsverwaltung noch flexibler und lässt sich noch leichter an die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Vereins anpassen.

Abgerundet wird das Update mit Erweiterungen des Kommunikationsmoduls, der Faktura sowie der Abteilungsverwaltung u.v.m.

Auch Service wird großgeschrieben!

Kostenfreier Support: Wie bereits in den Vorjahren, erhalten alle Anwender der aktuellen Versionen kostenfreien Support per Telefon, Mail, Chatfunktion oder Supportforum. Auch Kundenwünsche können über die Online-Plattform gepostet und bewertet werden.

Kunden-Self-Service: Alle registrierten Kunden profitieren zudem von einem exklusiven Kundenkonto, über welches u.a. die Software-Versionen heruntergeladen sowie Änderungen von Adresse oder Bezugsweise kommuniziert werden können.

Die Linear Service GmbH

Seit 1990 hat sich die Linear Service GmbH auf Software-Lösungen für Vereine, Verbände und Bildungseinrichtungen spezialisiert - und ist mit insgesamt mehr als 60.000 Installationen marktführender Hersteller im Vereinssektor.

Im Produktportfolio finden sich kostengünstige Komplett-Lösungen für die Mitgliederverwaltung, das Beitragsmanagement und die Finanzbuchhaltung sowie skalierbare, modular aufgebaute Software für Schulen, Verbände, Bildungseinrichtungen und Veranstaltungsmanagement.

Die neuen Jahresversionen in allen Ausprägungen sind frisch aktualisiert über https://www.linear-software.de/shop erhältlich. Das sind im Einzelnen:

-die Spezial-Edition für kleine Vereine "Linear Vereinsverwaltung 300",

-die Standard-Version "Linear vereinsverwaltung 2020" sowie

-als Premium-Variante "Linear vereinsverwaltung premium 2020"

Alle Software-Produkte werden als umweltfreundliche Downloads angeboten.

Weiterführende Informationen zu Linear Service GmbH und den Inhalten der Jahresversionen unter https://support.linear-software.de/044125-%C3%84nderungen-und-Erweiterungen-in-Linear-vereinsverwaltung-premium-2020 und https://www.linear-software.de/

Pressekontakt:

Linear Service GmbH

Kurfürstendamm 22

10719 Berlin

Tel.: 030-726201-5

Fax: 030-726201-999

E-Mail: vertrieb@linear-software.de

