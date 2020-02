Powerstart in die Motorrad Saison 2020 - mit MOTOBIKE

Nach der Saison ist vor der Saison. Das gesamte MOTOBIKE-Team steht nach kurzer Winterpause wieder vor Ort in 77656 Offenburg zur Verfügung.

MOTOBIKE Jörger bietet im ersten Quartal 2020 einen ganz besonderen Service für alle Motorrad-Enthusiasten. So bietet der Zweirad-Spezialist bereits während des Winters Komplett-Checks für Motorräder in der eigenen Meisterwerkstatt an.

"Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass unsere Komplett-Checks unseren Kunden dabei helfen, sicher in eine neue Saison zu starten. Dabei muss der Check nicht bereits im Januar oder Februar erfolgen - bereits eine Terminabstimmung in der Winterzeit hilft dabei, die alljährlichen Engpässe bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühling zu vermeiden", erklärt Inhaber Frank Jörger.

Auch die AUK & TÜV Hauptuntersuchung kann in diesem Zusammenhang direkt mit erledigt werden. Die großen Prüfinstitutionen gehen mehrfach die Woche in den Räumlichkeiten von MOTOBIKE Ihren Aufgaben nach.

"Darüber hinaus raten wir zu einem Besuch in unserem Ladengeschäft in Offenburg / Industriegebiet West, um Helme, Protektoren und Motorradkleidung unter fachmännischer Beratung auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Nur erstklassig ausgerüstete Motorradfahrer profitieren von den immensen Fortschritten in der Sicherheitstechnik. Unser Team berät gerne schon in den Wintermonaten und hilft dabei, dass unsere Kunden pünktlich zum Frühjahr optimal ausgerüstet sind", so Jörger weiter.

Ein Großteil des breit gefächerten Sortiments von MOTOBIKE ist über den Motorrad Online-Shop unter https://www.motobike.de/shop/ auch online verfügbar. Der Versand erfolgt von Offenburg nach Deutschland und die Welt.

Darüber hinaus hat MOTOBIKE für die Saison 2020 den Vermietungs-Bereich aktualisiert und erweitert. Interessenten können unter https://www.motobike.de/motobike/vermietung/ bequem von zuhause aus ihr Wunsch-Motorrad reservieren. "Für Fragen steht unser Team selbstverständlich auch telefonisch zur Verfügung", so Jörger abschließend.

MOTOBIKE ist das Resultat aus jahrzehntelanger Motorradleidenschaft. Inhaber Frank Jörger fuhr bis ins Jahr 1994 selbst Motorradrennen. Sein Engagement führte den Zweiradmechanikermeister zum eigenen Unternehmen in Offenburg. In seinem über 1000 Quadratmeter großen Ladengeschäft bietet der Händler Motorräder renommierter Marken an. Der MOTOBIKE Onlineshop bietet tausende Artikel an und versendet weltweit.

Kontakt

MOTOBIKE-Shop Frank Jörger e.K.

Frank Jörger

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 7

77656 Offenburg

0781-77778

info@motobike.de

https://www.motobike.de/

Motorrad,Offenburg,Shop,Motobike,Motorräder,Vermietung,mieten,Werkstatt