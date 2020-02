Bio-Omega DHA Öle aus der Ölmühle Solling

Power für Herz und Hirn

Docosahexaensäure (DHA) und Alpha-Linolensäure (ALA) sind wichtige Nährstoffe für mentale und körperliche Fitness. Besonders für vegan lebende Menschen ist es nicht ganz einfach den Bedarf zu decken, denn gerade DHA wird meist aus tierischen Rohstoffen gewonnen. Mit den Omega DHA Ölen (https://www.oelmuehle-solling.de/dha-lein%C3%B6l-sanddorn.html) aus der Ölmühle Solling stehen jetzt rein pflanzliche Alternativen auf Basis von Algen- und Leinöl zur Verfügung. Schon zirka zwei Esslöffel der Omega DHA Öle decken den täglichen Bedarf an der besonderen Fettsäure - selbstverständlich in Bio-Qualität.

Um gesund und fit zu bleiben, braucht der Mensch Omega-3-Fettsäuren. Sie gehören zu den sogenannten essenziellen Fettsäuren, die der Organismus nicht ausreichend selber bilden kann. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist DHA: Sie trägt zu einer normalen Herzfunktion sowie zur Erhaltung einer normalen Sehkraft und Gehirnfunktion bei. Als beste Quelle für diesen wichtigen Nährstoff gelten Kaltwasserfische wie Lachs und Makrele. Doch die Weltmeere sind überfischt und verschmutzt. Hinzu kommt: Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Wie lässt sich also der Bedarf an DHA ökologisch und ernährungsphysiologisch hochwertig decken?

In der Ölmühle Solling beschäftigt sich Gründer und Produktentwickler Werner Baensch bereits seit über 20 Jahren mit den ernährungsphysiologischen Eigenschaften naturbelassener, kaltgepresster Bio-Öle. Es ist richtig, dass Fisch eine wichtige DHA Quelle ist, aber die Fische selbst nehmen sie auch mit der Nahrung auf. Verfolgen wir diese Nahrungskette im Meer bis zum Ende, dann finden wir dort sogenannte Mikroalgen, wie zum Beispiel die Schizochytrium sp., erläutert der Experte. Mit dem aus ihr gewonnenen Algenöl steht eine rein pflanzliche DHA-Quelle zur Verfügung, die sich nachhaltig und ökologisch sinnvoll kultivieren lässt. So können wir den Nährstoffbedarf der Menschheit decken, ohne Raubbau an den Fischbeständen zu betreiben.

In den neuen Omega DHA Ölen aus der Ölmühle Solling wird das Algenöl eingebunden in natives Bio-Leinöl. Dieses ist eine Spezialität der Ölmühle und wird handwerklich in kleinen Chargen mühlenfrisch kaltgepresst. Leinöl liefert mit Alpha-Linolensäure, kurz ALA genannt, eine weitere essenzielle Omega-3-Fettsäure. Gemeinsam bilden DHA und ALA die Grundbausteine unserer Zellmembranen. Was wichtig ist: Obwohl diese ganzen Prozesse so chemisch klingen - es geht um Ernährung, nicht um Medizin. Deshalb ist es für Werner Baensch nur folgerichtig, die wertvollen Bestandteile nicht mit Kapseln, wie beim Fischöl vielfach üblich, sondern mit hochwertigen Ölen im Rahmen der täglichen Ernährung zuzuführen: Im Müsli oder Smoothie, im Dressing oder Dip.

Und mit den drei feinen Kompositionen mit mildem Chia-, fruchtigem Sanddorn- und herb-nussigem Walnussöl ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Seit über zwanzig Jahren verarbeiten wir in der Ölmühle Solling sorgfältig ausgewählte Bio-Nüsse und -Saaten zu leckeren und gesunden Bio-Feinkostprodukten. Ebenso lang verfolgen wir dabei das Motto Klasse statt Masse.

Kontakt

Ölmühle Solling GmbH

Bastian Seeleib

Höxtersche Str. 3

37691 Boffzen

052719666617

bastian.seeleib@oelmuehle-solling.de

https://www.oelmuehle-solling.de

Omega DHA, Leinöl, Omega-3-Fettsäuren, Vital, Vegan, Vegetarisch, Gesund