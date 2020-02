Whitepaper zur Planung mit SAP Analytics Cloud jetzt verfügbar

IBsolution hat das kostenlose Whitepaper "Intelligent, integriert, innovativ: Planung mit der SAP Analytics Cloud" veröffentlicht. Es erläutert unter anderem, wie die SAP Analytics Cloud die Basis für eine kollaborative Planung im gesamten Unternehmen schafft. Die Software-as-a-Service-Lösung macht die Planung so umfassend und verlässlich wie nie zuvor.

Business Intelligence, Planning und Predictive Analytics - als leistungsstarke 3-in-1-Lösung deckt die SAP Analytics Cloud (SAC) alle Anforderungen rund um Analyse, Prognose und Planung ab. Das neue Whitepaper "Intelligent, integriert, innovativ: Planung mit der SAP Analytics Cloud" von IBsolution beschäftigt sich speziell mit den Funktionalitäten, welche die SAC für die Planung im Unternehmen bereitstellt.

Alles an einem Ort

Eine wesentliche Stärke der SAC liegt in der integrierten Planung. Die SAP Analytics Cloud greift - je nach Datenmodell sogar in Echtzeit - auf vorhandene Daten zu und befähigt Anwender dazu, Analysen, Planungen und Prognosen an einem zentralen Ort durchzuführen. Es ist nicht mehr erforderlich, zwischen unterschiedlichen Tools hin- und herzuwechseln. Die SAC fungiert als agile Plattform, die Daten aus beliebigen SAP- und Nicht-SAP-Systemen integriert, die on-premise oder aus der Cloud bezogen werden. Das verkürzt die Planungszyklen und ermöglicht intelligente Entscheidungen.

Kollaborative Planung

Die Budgetplanung und das Forecasting sind traditionell in der Finanzabteilung angesiedelt. Allerdings führen auch Fachbereiche wie Sales, Marketing, HR oder Supply Chain eigene Planungen durch, die sich wiederum auf die Gesamtplanung auswirken. Solche komplexen Konstellationen bildet das Collaborative Enterprise Planning der SAP Analytics Cloud ab. Die kollaborative Planung verknüpft die verschiedenen Planungsebenen und berücksichtigt die jeweiligen Daten aus den unterschiedlichen Fachbereichen.

Zielpunkt für künftige Innovationen

Darüber hinaus blickt das Whitepaper auch in die Zukunft. Die SAP Analytics Cloud gilt als eines der zentralen strategischen Produkte von SAP. Dementsprechend werden zusätzliche Funktionalitäten und Innovationen bevorzugt für die SAC bereitgestellt. Ein wesentlicher Aspekt bei der Weiterentwicklung ist die Integration weiterer SAP-Lösungen in die SAP Analytics Cloud.

Download Whitepaper (https://www.ibsolution.com/whitepaper-sap-analytics-cloud-planung)

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Bulgarien und der Schweiz. Das Unternehmen versteht sich als Experte für alle SAP-Themen aus den Bereichen Business Analytics, Master Data Management, Identity Management, Security, Digitalisierung sowie Cloud-Computing. Und das bereits seit 2003 - unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Lösungen, die sowohl die Fachbereiche als auch die IT begeistern. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreis-Paketen, Nearshore-Angeboten und innovativen Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

