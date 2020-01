ALSTERBAU Baumesse Hamburg 2020 - die Eigenheimmesse

ALSTERBAU Baumesse Hamburg - die Eigenheimmesse rund um das Thema Immobilien

Ob Grundstückssuche, Hauskauf oder Neubau, ob Renovierung, Sanierung oder Modernisierung - wenn es um das eigene Heim geht, gibt es viele Aspekte für Hausbesitzer und Mieter. Zukunftssicher, natürlich und gemütlich, nicht zu teuer. Die Themenvielfalt ist sehr groß und es ist schwierig einen Überblick zu bekommen. Hier setzt die neue ALSTERBAU Baumesse Hamburg für Verbraucher an. Am 14.+15. November 2020 präsentiert die Messe für Immobilien, Bauen, Wohnen, Energie und Garten im Cruise Center Steinwerder ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot rund um die

eigenen vier Wände. Die Finanzierung einer Immobilie über attraktive Baugebiete in der Metropolregion Hamburg bis hin zur Gestaltung von Räumen und Außenanlagen. Die Besucher erhalten Antworten und kompetente Beratung sowie jede Menge Ideen und Inspiration.

Die Baumessen Deutschland UG veranstaltet Baumessen und Eigenheimmessen in den 18 größten Städten Deutschlands

