Antonia aus Tirol auf Wintertour, mit Aprés Ski Hit im TV

Frankfurt, 31.01.2020/ Partyschlagerqueen Antonia aus Tirol ist auf Wintertour 2020 und mit neuer Single im TV bei Florian Silbereisen!

Zum 11. mal startet die Sängerin ab Januar 2020 in ihre Wintertour. Diese Live Tour, ist ein Mix aus Hallenkonzerte, Open Airs und Festivals, durch Deutschland, Österreich, Schweiz, sowie Live Shows in den besten Clubs und Aprés Ski Tempeln der Wintersportorte.

Mit ihrer legendären "Antonia aus Tirol Wintertour" feierte die Sängerin 2019 ihr 10 jähriges Jubiläum und lockte in diesen Jahren rund 3 Millionen deutschsprachige und internationale Zuschauer vor ihre Bühnen.

Nur wenige Sängerinnen im deutschsprachigen Raum, vereinen ein so derart vielschichtiges und abwechslungsreiches Fan-Publikum, denn Antonia aus Tirol vereint Jung und Alt.

Obwohl die Sängerin seit vielen Jahren auch auf den Bühnen von Aprés Ski Partys zu Hause ist, präsentiert Antonia zum ersten mal eine Single bei dem sie dieses Thema auch besingt.

Die neue Single "Diesen Apres Ski" von Antonia aus Tirol, ist ein Party & Pop-Schlager mit eingängiger Melodie zum Mitsingen, feiern und Tanzen. Getextet und komponiert wurde der Titel von Maurice van Beek. Produziert von Antonias langjährigen Produzenten Peter Schutti und als Co-Produzent agierte auch Maurice van Beek.

Ab dem 31.01.2020 gibt es die Single "Diesen Apres Ski" in mehreren Versionen weltweit zum Download und als Stream.

Als Bonustrack zur Single gibt es zusätzlich noch den brandaktuellen "Dj Indygo Mix" von Antonias Party Hit "3000 Jahre".

Am 01. Februar 2020 präsentiert Antonia aus Tirol "Diesen Apres Ski" im TV bei Florian Silbereisen - "Die Schlager-Hüttenparty des Jahres 2020" um 20:15 Uhr beim MDR.

Ab 05. Januar startete die Sängerin im österreichischen Schladming ihre Wintertour 2020 und wird bis ende März rund 50 Liveshows für ihre Fans spielen.

In der Öffentlichkeit wurde Antonia im Jahr 1999 an der Seite von Dj Ötzi und dem gemeinsamen Nr.1 Hit "Anton aus Tirol" bekannt. Danach startete die Sängerin ihre Solokarriere und viele ihrer Songs wurden Chart-Hits, so wie, "Ich bin viel schöner", "Er hat ein knallrotes Gummiboot", ihr großer Hit und Dauerbrenner "1000 Träume weit-Tornero" zu dem Antonia den deutschen Text selbst geschrieben hat, und noch einige mehr.

Doch wie beschreibt man die Karriere von Antonia aus Tirol am besten? Eine Künstlerin die alles bedient, Solokonzerte & Touren, Aprés Ski Partys, sie tritt seit 20 Jahren auf Mallorca auf, bei Oktoberfeste und Galas sowie Firmenevents, uvm.. Macht Liveshows, national wie International.

Eine feste Einordnung in das Genre Schlager würde dieser Powerfrau keinesfalls gerecht.

Denn Antonia aus Tirol, die auch komponiert und textet, deckt ein viel breiteres Zielpublikum ab, hat keine Starallüren, gilt für viele schon als Kult, und für ihre Fans ist sie ein Star zum anfassen. Und Antonia singt Songs auch in englischer und spanischer Sprache.

Einige Fakten können sich durchaus sehen lassen. Ihre Hits und Songs wurden auf über 5 Mio. Tonträgern verkauft. Musikalisch hat sich die Sängerin immer wieder weiterentwickelt und neu erfunden ohne dabei ihre Wurzeln zu verlassen. "Ich mache ganz einfach Unterhaltungsmusik für alle Lebenslagen", so beschreibt Antonia das selbst. Die Sängerin macht tanzbare Musik die Stimmung verbreitet, aber sie zeigt auch ihre gefühlvolle Seite und Tiefgang bei ihren Songs & Balladen.

Im Jahr 2020 präsentiert Antonia aus Tirol ein neues Album, kündigt dazu einen neuen Sound an, und geht ab Mai 2020 zu diesem Album erstmals mit Live Band auf große Tournee durch Deutschland, Österreich, Schweiz.

