Der richtige Partner an Ihrer Seite mit WILMA Immobilien

Quartiersentwicklung und Wohneigentum

Wer bauen will, muss einen erfahrenen und zuverlässigen Partner an seiner Seite haben. Das gilt für Städte und Kommunen, die angehalten sind, vermehrt bezahlbaren Wohnraum anzubieten, wie auch für Erwerber, die ihren Traum von den eigenen vier Wänden realisieren möchten. WILMA Immobilien ist schon seit mehr als 80 Jahren darauf ausgelegt, als Quartiersentwickler vielfältige Wohnimmobilien zu planen und zu bauen - mit Erfolg. Ziel ist es, neue Orte des Zusammenlebens nachhaltig zu gestalten und zukünftigen Besitzern von Wohneigentum das beste Preis-Leistungsverhältnis für moderne Wohneinheiten zu bieten.

Bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards und traditioneller Bauweise "Stein-auf Stein". Die Besonderheit von WILMA Immobilien ist, dass der Projektentwickler eng mit den zuständigen Städten und Kommunen zusammenarbeitet und von der städtebaulichen Planung und Erschließung, über die Baudurchführung bis hin zur schlüsselfertigen Vermarktung als eigen- und vollverantwortlicher Investor und Bauträger agiert. Wer mit eigenem Geld auf eigenen Grundstücken und in ständiger Abstimmung mit den zuständigen Kommunen baut und dafür haftet, weiß, was er tut. Das schafft Sicherheit für alle. Erwerber können sich zudem auf die unabhängige Begleitung der Bautätigkeit durch den TÜV verlassen. Und auf WILMA Immobilien als finanzstarken Partner, auf den man auch noch nach der Übergabe der neu errichteten Wohneinheiten in der Gewährleistungsphase zählen kann.

Dabei liegt das Augenmerk von WILMA Immobilien vor allem auf der Planung und Realisierung von Wohnimmobilien im städtischen oder stadtnahen Bereich mit dem Fokus, ein finanzierbares und wertsteigerndes Zuhause für den Immobilienbesitzer zu schaffen. Die Quartiere werden in einem gesunden Mix aus freistehenden Einzel-, Reihen- und Doppelhäusern und oft auch Mehrfamilienhäusern errichtet. Beim Geschosswohnungsbau achtet WILMA Immobilien im Sinne der Nachfrage ebenfalls auf eine gesunde Mischung aus sozial gefördertem Mietwohnungsbau und bezahlbaren Eigentumswohnungen. Als Vermieter tritt WILMA Immobilien nicht auf, es werden keine Wohnungsbestände verwaltet. Vielmehr freuen sich regelmäßig Investoren und Wohngesellschaften, modern erstellte Mietwohnungen von WILMA in ausgesuchten Lagen als rentable Zinsobjekte zu übernehmen und zu bewirtschaften. WILMA übernimmt für diese Großkunden aber gern die Erstvermietung.

In den vergangenen acht Jahrzehnten wurden bereits mehr als 100.000 Wohneinheiten mit einer Geschossfläche von 500.000 Quadratmetern durch WILMA Immobilien fertiggestellt. Dadurch kann das Unternehmen sowohl auf eine lange Tradition zurückblicken als auch auf einen großen Schatz an Erfahrungen, der eine effektive Abwicklung garantiert. Dabei ist es gleich, ob sich der Kunde für moderne Eigentumswohnungen oder ein Einfamilienhaus mit Garten und Stellplätzen interessiert, Wohneinheiten zur Eigennutzung oder als wertsteigernde Kapitalanlagen - das Team der WILMA Immobilien ist bestens informiert.

Mit WILMA Immobilien zu arbeiten, bringt dem Kunden einen definitiven Mehrwert. Neben der kompletten Abwicklung der Planung und der Realisation, kümmern sich deren Spezialisten auch um den Kauf des Grundstücks und um die Koordination des gesamten Bauprojektes. Dabei stehen sie als kompetenter Partner an der Seite des Kunden, der für ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt, für eine termingerechte Fertigstellung, Ansprechpartner für Service- und Gewährleistungsfragen bleibt und für individuelle Sonderwunschberatungen zur Verfügung steht. Jedes noch so kleine Detail wird berücksichtigt, sei es der rechtliche Rahmen, die energiebedingten Ein-, Um- und Ausbauten, Zuschüsse oder besondere Bedingungen bei exklusiver Nutzung bestimmter Baustoffe oder Energieversorgungsmöglichkeiten.

