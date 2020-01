NEU: Vorsorge Check-Ups im REDUCE GESUNDHEITSRESORT

Medizin & Entspannung in Bad Tatzmannsdorf

Bad Tatzmannsdorf. Die jährliche Gesundheitsuntersuchung, internistische Diagnostik bis hin zu flugmedizinischer Vorsorge für Flugpersonal - Medizinische Check-Ups müssen ab sofort nicht zwangsläufig zwischen Alltag und Hektik erledigt werden, sondern können im Rahmen einer gesunden und entspannten Auszeit im Hotel stattfinden. Seit Jahresbeginn hat das REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf sein medizinisches Angebot dahingehend erweitert. Die Kombination eines Aufenthaltes in den REDUCE 4*Superior Hotels mit kompetenter Vorsorge hat viele Vorzüge, auch speziell für Pilotinnen, Piloten und Cabin-Crewmembers, für die der regelmäßige flugmedizinische* Gesundheitscheck Pflicht ist.

Rundum Vorsorge-Service

Regelmäßige Vorsorgechecks liefern wichtige Erkenntnisse über den allgemeinen Gesundheitszustand, damit Risikofaktoren oder chronische Erkrankungen durch Früherkennung rechtzeitig behandelt werden können. Basierend auf den Ergebnissen des Check-Ups werden im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf darüber hinaus Maßnahmen zur Verbesserung der Fitness und des Wohlbefindens abgestimmt.

Dr. Leonhard Schneemann, Vorstandsdirektor im REDUCE: "Ein wesentlicher Vorteil dieses neuen Angebotes ist, dass medizinische Empfehlungen hinsichtlich Bewegung, Ernährung oder mentaler Entspannung gleich vor Ort mit unseren Gesundheitsexperten im REDUCE professionell geplant und angeleitet werden können."

Dr. med. Edmira Bekto ist Fachärztin für innere Medizin, außerdem ist sie eine leidenschaftliche Allgemeinmedizinerin. Seit Jänner hat sie Ihre ärztliche Tätigkeit in einer neubezogenen Ordination des REDUCE Ärztezentrums aufgenommen. "Wir versuchen nicht nur die Vorbeugung, die Diagnostik, die Behandlung und zuletzt auch die Nachsorge verschiedener Gesundheitsstörungen zu vereinen, sondern auch den Menschen und seine Gesundheit in den Mittelpunkt zu rücken", so die Medizinerin. Ihre medizinischen Leistungen sind in Modulen buchbar und inkludieren u.a. eine ausführliche Anamnese, klinische Untersuchung mit Labor, Ultraschall der inneren Organe, Ruhe-EKG sowie Überprüfung der Lungenfunktion. Je nach Bedarf kann noch intensiver begutachtet und um weitere Leistungen erweitert werden.

Entspannte Vorsorgemedizin

Je nach Umfang und Vorsorgemodul ist die Kombination mit zwei oder drei Aufenthaltstagen im REDUCE Hotel Thermal****S oder REDUCE Hotel Vital****S verbunden. Zwischen den Untersuchungen und Arztgesprächen genießt man die hoteleigene Thermen-, Sauna- und Sinneswelt.

Dr. med. Tobias Conrad, stellvertretender Ärztlicher Leiter im REDUCE Gesundheitsresort betreut neben seiner Tätigkeit als Kurarzt auch PilotInnen sowie Flugpersonal im Rahmen von gesetzlich vorgeschriebenen Checks als Flugmedizinischer Sachverständiger. Er betont die Vorzüge dieser Kombination aus medizinischem Checkup und einem regenerativen Aufenthalt in den beiden 4*Superior Thermenhotels des REDUCE Resorts: "Ich sehe immer wieder, dass die empfohlenen Maßnahmen nach einem medizinischen Check up nachhaltiger wirken und umgesetzt werden, wenn man sich Zeit für sich nimmt und den Alltag für einige Tage ausblenden kann. Warum also nicht Angenehmes, wie einen erholsamen Aufenthalt bei uns mit dem Nützlichen, dem "Medical", verbinden, warum nicht gleich auch Angehörige mitnehmen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen?"

DAS REDUCE GESUNDHEITSRESORT Bad Tatzmannsdorf

Mit Heilmoor, kohlensäurehältigem Heilwasser und Thermalwasser punktet das Resort österreichweit mit einem einzigartigen Gesundheitsangebot, das die Basis für ganzheitliche Behandlungs- und Entspannungsmöglichkeiten bildet. Die Wirkung der natürlichen Heilmittel auf die Gesundheit werden durch Zusatztherapien aus dem Bereich der physikalischen Medizin wie Massagen, Elektrotherapien und Heilgymnastik, aber auch mit Angeboten für die mentale Gesundheit, Fitness und Lösungen zur Stressbewältigung ergänzt.

Notiz

*)Ein flugmedizinischer Sachverständiger (Aeromedical Examiner - AME) ist ein Arzt, der von der zuständigen Behörde (Österreich: Austro Control GmbH) zur Durchführung flugmedizinischer Tauglichkeitsuntersuchungen und Ausstellung flugmedizinischer Tauglichkeitszeugnisse für Luftfahrtpersonal (Piloten, Flugverkehrsleiter und Flugbegleiter) autorisiert ist.

Flugmedizinische Sachverständige - es sind zurzeit sechzig Medizinerinnen und Mediziner, die diese Lizenz in Österreich besitzen - tragen eine wesentliche Rolle zur Sicherheit in der Luftfahrt bei und sind für die physische und psychische Tauglichkeitsbeurteilung verantwortlich. Sie berechtigen einen Piloten, Flugverkehrsleiter oder Flugbegleiter mittels Ausstellung eines entsprechenden flugmedizinischen Tauglichkeitszeugnisses seine mit der Lizenz verbundenen Berechtigungen und Rechte auszuüben. Die Tätigkeit als flugmedizinischer Sachverständiger erfordert spezielle Kenntnisse über die außerordentlichen Bedingungen, denen der menschliche Organismus während eines Fluges ausgesetzt ist.

Gesundheitsurlaub auf höchstem Niveau - konzentriert auf das Wesentliche: Im Reduce Gesundheitsresort werden die Wirkungen der drei natürlichen Heilmittel von Bad Tatzmannsdorf - Moor, Kohlensäure und das Thermalwasser - auf den Körper durch Zusatztherapien, wie Massagen, Elektrotherapien und Heilgymnastik, aber auch mit Angeboten für die mentale Gesundheit ergänzt. Auch bei der Zusammenstellung der REDUCE Gesundheitsprogramme hat man sich am Wesentlichen orientiert und klare themenbezogene Module entwickelt, in denen sich der Gast leicht wiederfindet und nur genau das beinhaltet, was er wirklich braucht - je nach gewünschter Intensität und Urlaubsdauer. Das REDUCE Gesundheitsresort besteht aus dem REDUCE HOTEL THERMAL****s mit 124 Betten, einer hoteleigene Thermen- und Saunawelt, Restaurant, dem REDUCE HOTEL VITAL****s mit 105 Betten, hoteleigene Thermen- und Saunawelt, Restaurant und Krafttraining nach Kieser, den REDUCE KURHOTELS I-IV (gesamt 440 Betten), dem neu renovierten Kurmittelhaus, einem weitläufigen Kurpark sowie dem südburgenländischen Freilichtmuseum mit Arkadenheurigen.

