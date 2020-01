e-masters trendforum 2020

Elektrobranche diskutiert über digitale Zukunft

Bereits zum fünften Mal lädt e-masters, die größte Marketing-Service-Kooperation in Deutschland und Österreich, zum trendforum ein. Auf der alle zwei Jahre stattfindenden Zukunftsmesse tauschen sich Elektrohandwerk, Industrie und Dienstleistungspartner über innovative Lösungen und aktuelle Themen aus. "Im Fokus stehen die Bedürfnisse unsere Mitglieder. Ein Beispiel ist der digitale Wandel, der dem Handwerk viele Chancen und Herausforderungen bietet. Und das in einer Zeit, in der der Fachkräftemangel allerorts zu spüren ist", sagt Jens Gorr, Geschäftsführer von e-masters. "Unser trendforum 2020 bietet die Plattform, auf der unsere Mitglieder individuelle Lösungen für ihren Elektro-Fachbetrieb diskutieren können."

Ebenfalls im Vordergrund stehen neue innovative Produktlösungen, die die Hersteller den Teilnehmern in beinahe familiärer Atmosphäre im Detail erklären. Ein weiteres Highlight der Messe wird die Prämierung der besten Azubis aus den 2.900 e-masters Mitgliedsbetrieben sein.

Kultur und Unterhaltung

Natürlich kommt auch das gesellige Miteinander nicht zu kurz: Die Teilnehmer können zwischen sieben verschiedenen Ausflugszielen in der Region Stuttgart wählen, darunter beispielsweise ein Besuch im Porsche-Museum und eine kulinarische Sehenswürdigkeiten-Tour durch Stuttgart. Ein Highlight am Abend ist die humorvolle Keynote von Klaus-Jürgen Deuser, dem Erfinder der TV-Show "NightWash" und deutscher Comedy-Preisträger. Bis spät in die Nacht heizen die Livebands "The StreetLIVE Family" und "Die OBERBAYERN" sowie DJ Lollo und DJ Petko ein. Dabei sein lohnt sich!

e-masters trendforum erstmals in Stuttgart

Veranstaltungsort des trendforums 2020 ist vom 15. bis 17. Mai 2020 das ICS Internationale Congresscenter Stuttgart. Das größte und modernste Kongresszentrum Deutschlands gewährleistet eine hervorragende Anbindung (Autobahn, Flughafen, Bahn) und bietet mit fortschrittlicher Tagungstechnik perfekte Bedingungen.

Über e-masters

Die e-masters GmbH & Co. KG ist die größte Marketing-Service-Kooperation von und für Elektrohandwerk und -handel in Deutschland und Österreich. e-masters unterstützt seine Mitglieder in den Bereichen Marketing und Werbung, Organisation, Aus- und Weiterbildung sowie Investition und Beschaffung. Der Kooperation gehören aktuell mehr als 2.900 mittelständische Betriebe aus den Bereichen Elektrofachhandel, Elektrohandwerk und Multimedia an. Die von e-masters geschaffenen und betreuten Marken sind das Modernisierungsprogramm INTELLIGENT MODERNISIEREN, das Mitgliedermagazin IMPULSE sowie die Auszubildenden-Initiative "Mach dir dein eigenes Bild!".

