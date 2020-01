Relaunch der Webseite der Sprachschule Institute4Languages

Für alle Fälle optimiert

Hamburg, 31.01.2020 - Die mobile Internetnutzung steigt rasant. Mit dem Relaunch der Unternehmens-Webseite der Sprachschule Institute 4 Languages stellt sich das Unternehmen dieser Herausforderung: Dank des responsiven Webdesigns bietet die komplett neu gestaltete Seite immer ein optimales Nutzungserlebnis - unabhängig davon, ob sie per Smartphone, Tablet oder über den Desktop angesteuert wird. Darüber hinaus präsentiert sich der neue Webauftritt als verwurzelt in Hamburg, sowohl in seinen Texten als auch in der Bildauswahl.

Während Webseiten früher nur für die Bildschirmauflösung auf dem Computer-Desktop optimiert werden mussten, muss heute eine Vielzahl von Endgeräten berücksichtigt werden. Das responsive Design sorgt dafür, dass sich die Webseite flexibel darauf einstellen kann, mit welchem Gerät sie aufgerufen wird. Sowohl die Inhalts- und Navigationselemente wie auch der strukturelle Aufbau der Seite passen sich der Bildschirmauflösung des jeweiligen Geräts an. Das Design folgt also den Anforderungen durch den Nutzer.

Im Zuge des Webseiten-Relaunches hat das sich das Team der Sprachschule intensiv mit dem veränderten Internet-Nutzungsverhalten im Allgemeinen und den speziellen Wünschen der Kunden beschäftigt. Klar wurde dabei: Die Bedeutung der mobilen Nutzung wird weiter steigen. "Für uns bei Institute 4 Languages muss immer der Kunde im Mittelpunkt stehen - das gilt natürlich auch für unsere Webseite. Für den Relaunch der Seite stand deshalb für uns von Anfang an fest, dass es nicht nur um eine optische und inhaltliche, sondern auch eine technologische Neugestaltung geht", sagt Ritu Marwaha, Geschäftsführerin des Hamburger Unternehmens. "Mit dem neuen Hamburg-Erleben-Design und der responsiven Technologie bieten wir jetzt allen Nutzern einen optimalen Service, egal, welches Gerät sie bevorzugen".

Institute 4 Languages wurde im Jahr 2006 durch die aus London/ England stammende Linguistin und Juristin, Ritu Marwaha, gegründet. Die Sprachschule ist für eine Vielzahl von Unternehmen, insbesondere aus dem maritimen Umfeld bzw. mit internationalen Standorten tätig. Neben ihrer Tätigkeit in der Sprachen-ausbildung für Firmen und Privatpersonen, fokussiert das Sprachinstitut auf Übersetzungsarbeiten in den Themenbereichen Recht, Wirtschaft und Logistik.

