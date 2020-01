Eine intelligente Parabel über Gold und Wohlstand

Die Leser lernen in Ronny Wagners "Goldi und das Haus über den Bäumen", was wahrer Reichtum wirklich ist.

Goldi ist ein liebenswerter Goldhamster mit einem riesigen Traum. Er möchte ein Hotel bauen, damit die befreundeten Tiere in der Stadt Urlaub auf dem Land machen können. Seine tierischen Freunde auf dem Feld und im Wald finden die Idee zwar wirklich gut, aber niemand möchte ihm behilflich sein. Denn ein solches Projekt benötigt Geld - und an Geld mangelt es Tieren nun einmal. Durch Zufall begegnet Goldi einem kauzigen Zwerg, der ein Geheimnis hütet. Und sind Zwerge nicht für ihren Reichtum bekannt? Kann der Zwerg Goldis Probleme lösen können?

Das liebevoll bebilderte Buch "Goldi und das Haus über den Bäumen" von Ronny Wagner erzählt eine charmante und unterhaltsame Geschichte von Gold und Wohlstand. Im Mittelpunkt steht aber auch zugleich auch die Bedeutung von Freundschaft und Träumen. Junge, aber auch erwachsene Leser erhalten durch die zauberhafte Parabel einen kindgerechten Einblick zum Thema Wohlstand und Geld, der anregt zum Weiterlesen und Weiterdenken.

"Goldi und das Haus über den Bäumen" von Ronny Wagner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-6937-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

