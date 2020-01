Neues Webinar: Feuchte, die unterschätzte Messgröße

Do, 01/30/2020 - 15:47

Alles Wissenswerte rund um Raumluftfeuchtigkeit

Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf das Raumklima sowie Behaglichkeit wird oft zu wenig beachtet. In der Gebäudetechnik und im SHK-Handwerk ist die Feuchtigkeit in Räumen eine der meist unterschätzten Messgrößen. Das neue Webinar des Messtechnik-Experten Testo widmet sich diesem Thema und zeigt hierbei auf, wie sich Feuchte auf das Raumklima auswirkt und wie der rechtliche Rahmen in Deutschland und Europa aussieht. Des Weiteren steht die Messpraxis im Fokus, die unter anderem Fragen zum Messverfahren zur Bestimmung der Raumluftfeuchte beantwortet.

Das Webinar ist in einen Theorie- und Praxisteil gegliedert und wird an folgenden Tagen angeboten:

Freitag, 28.02.2020 | Theorie & Praxis: 11:00 bis 12:00 Uhr

Freitag, 20.03.2020 | Theorie: 10:30 bis 11:00 Uhr | Praxis: 11:30 bis 12:00 Uhr

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte hier. (https://www.testo.com/de-DE/services/webinar-feuchte-unterschaetzte-messgroesse)

Testo ist ein Hersteller von portablen und stationären Messinstrumenten für Klima, Umwelt, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Emissionskontrolle.

Testo SE & Co. KGaA

