Post-it-Battle in Offenbach

Angefangen hat es mit Pac-Man.

Patrick Niebeling und Phuoc Ma aus der Offenbacher Niederlassung des Hosting-Anbieters Adacor haben die Figur aus dem 80er-Jahre Videospiel aus Post-its, den bunten Büroklebezetteln, nachgebildet und an ein Fenster der Büroetage geklebt. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht geahnt haben: Ihr Pac-Man war die Initialzündung für eine Battle der besonderen Art.

Was ist passiert? Die Mitarbeiter einer Baufirma mit Büros vis-a-vis, registrierten das gefräßige gelbe Monster am Fenster des deutschlandweit tätigen Cloud- und Hosting-Dienstleisters Adacor (https://www.adacor.com/cloud-hosting/managed-cloud/), schossen Handyfotos und brachten schließlich als Antwort einen eigenen Pac-Man an ihrer Fensterfläche an. Im Rückblick war dies wohl der Zeitpunkt, an dem die Aktion etwas aus dem Ruder lief. In der Folgezeit entstanden auf beiden Seiten immer mehr Kunstwerke aus den bunten Klebezetteln, Pac-Man erhielt passend zum Thema u.a. Gesellschaft von Super Mario, Batman oder Pikachu. Mittlerweile zieren mehr als 20 Bilder die Fenster im Gebäudekomplex Kaiserleistraße 8 a in Offenbach. In den sozialen Netzwerken wurde die Aktion gefeiert und selbst ein Team des Hessischen Rundfunks war zwecks Berichterstattung für Maintower und Hessenschau vor Ort.

Was als "Battle" begann, nahm dann jedoch eine unerwartete Wendung: Während sich Mitarbeiter beider Unternehmen vorher zwar höflich grüßten, ansonsten aber keinen Kontakt hatten, gab es jetzt ein gemeinsames Gesprächsthema und es entstanden zahlreiche persönliche Kontakte. Aus der Post-it-Battle entwickelte sich eine Bürofreundschaft. So profitiert am Ende nicht nur der Hersteller der bunten Klebezettelchen

"Jedes Unternehmen sucht nach kreativen, motivierten Mitarbeitern. Wir haben sie, wie diese Aktion eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Unser ausdrücklicher Dank geht an die Mitarbeiter der Keller Holding, die den Spaß mitgemacht haben", kommentiert Kiki Radicke, Leitung People Operations bei Adacor Hosting GmbH.

Die Adacor Hosting GmbH mit Niederlassungen in Essen und Offenbach hat sich auf die Realisierung anspruchsvoller Managed-Hosting-Projekte spezialisiert. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen wie Red Bull, E.ON, Adesso, Suzuki oder Fastbill und große Webagenturen wie Denkwerk, Aperto und Brainbits. Zum weiteren Leistungsangebot gehören Managed Cloud Services sowie der Aufbau und der Betrieb kundenspezifischer Cloud-Lösungen.

Firmenkontakt

ADACOR Hosting GmbH

Andreas Bachmann

Emmastraße 70 a

45130 Essen

+49 (0)69 900299-22

andres.bachmann@adacor.com

https://www.adacor.com

Pressekontakt

ADACOR Hosting GmbH

Ulrich Radespiel

Emmastraße 70A

45130 Essen

+49 (0)69 900299-2711

ulrich.radespiel@adacor.com

https://blog.adacor.com/