MrDISC stellt vor: Echtholz USB-Stick "ECO Wood Card" von 1-32GB

Do, 01/30/2020 - 06:17

Der nachhaltige Echtholz USB Stick "Eco Wood" im praktischen Kartenformat

Im Zeitalter des Klimawandels ist Nachhaltigkeit auch im Bereich der Werbegeschenke ein wichtiges Thema.

Die "Eco Wood Card" von MrDISC (https://www.mrdisc.com/) wird aus Echt-Holz gefertigt, lieferbar in Nussbaum, Buche und Bambus und ist es ein optimaler, nachhaltiger Datenträger. Die Holzoptik verleiht ihr neben der Nachhaltigkeit auch noch ein rustikales und hochwertiges Aussehen.

Durch die praktischen Abmessungen einer Kreditkarte ist der USB Stick einfach verstaubar. Der Flashspeicher lässt sich durch einfaches herausschieben und drehen aus dem Gehäuse in die richtige Position zum einschieben in den USB Slot bringen.

Erhältlich ist die USB-Karte mit einer Speicherkapazität von 1 GB - 32 GB.

Entweder mit edler Lasergravur oder mittels eines individuellen Siebdrucks versehen, wird die "Eco Wood Card" (https://www.mrdisc.com/eco-line-holz/usb-stick-eco-wood-card) zu einem persönlichen Werbegeschenk. Die Veredelung kann bereits ab einer Mindestmenge von 50 Stück erfolgen

Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, massgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso groß geschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digital Gadgets.

Firmenkontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

info@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

Pressekontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

klaus.schwenk@mrdisc.de

http://www.mrdisc.com

ökologisch, USB-Stick, Lasergravur, individuell, Siebdruck, nachhaltig, USB Karte