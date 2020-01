Küchenrückwand aus Beton - exklusiv und zeitlos

Flexibler Beton in Bahnen und Fliesen schafft neue Möglichkeiten

Vorbei sind die Zeiten, als für die Küchenrückwand kleinteilige Fliesen zum Einsatz kamen. Neben immer größeren Fliesenformaten, hielten Glas und Kunststoffe Einzug in moderne Küchen. Küchenrückwände aus echtem Beton (https://www.samera.de/beton/betonoptik/kuechenrueckwand) waren hingegen bisher noch nicht möglich.

Die Firma Sandstein Concept macht dies jetzt mit ihrem flexiblen Dünnbeton möglich. Der Beton wird dabei wie ein Furnier auf hochwertige Alu Dipond Träger oder eine andere Trägerplatte aufgebracht, die einfach an der Wandmontiert werden kann. Selbst eine direkte Verklebung von flexiblen Betonfliesen an die Wand ist möglich.

Dabei sind die Beton Küchenrückwände von Sandstein Concept nichts "Künstliches" denn Sie bestehen tatsächlich aus echtem Beton, also Sand und Zement. Sie weisen natürlich auch die für Beton so charakteristischen Lunkern auf, die durch den chemischen Prozess bei der Aushärtung entstehen.

Küchenrückwände haben jedoch nicht nur optische Wünsche des Innenarchitekten zu erfüllen. Ihre Funktion besteht vor allem im Schutz der Wand vor Spritzern bei der Essenszubereitung. Die Beton Küchenwände von Sandstein Concept sind daher schmutzabweisend imprägniert und deshalb sehr einfach zu reinigen.

Es gibt die Beton-Küchenrückwände (https://www.samera.de/beton/betonoptik/kuechenrueckwand) im Fachhandel in verschiedenen natürlichen Beton-Farbtönen. Highlight ist die patinierte Vintage-Optik, erzeugt in Manufakturarbeit von echten Künstlern. Beton wird seit Jahren in der Innenarchitektur immer beliebter. Die robuste wie zeitlose Optik in verschiedenen Grautönen ist der ideale und neutrale Kontrast zu warmen Holzmöbeln oder anderen farbenfrohen Einrichtungsgegenständen.

Die flexiblen Beton-Oberflächen von Sandstein Concept kommen nicht nur als Küchenrückwand zum Einsatz. So gibt es exklusive Küchen eines großen Küchenherstellers mit Betonoberflächen aus unserem Haus Sandstein Concept.

Derzeit sind die Küchenrückwände aus Beton im Maß 2,50 m x 0,60 m verfügbar. Sonderanfertigungen sind jedoch auf Anfrage bei der Sandstein Concept GmbH & Co.KG möglich.

Online Baustoffhandlung für flexiblen Sandstein, flexiblen Beton, flexiblen Marmor in Form von Bahnenware, Fliesen, Fournier, Verbundplatten, Vorhangfassaden, Küchenrückwände aus Beton etc. weltweiter Versand

