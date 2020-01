PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA gewinnt ToyAward 2020

(Mynewsdesk) Zirndorf, 29.01.2020 – Für die neue Produktreihe PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA wird PLAYMOBIL mit dem ToyAward 2020 ausgezeichnet. Insgesamt 772 Produkte meldeten die Aussteller der Spielwarenmesse für die begehrte Auszeichnung an. Damit sichert sich PLAYMOBIL zum ersten Mal den begehrten Neuheitenpreis der Spielwarenmesse® im Infant-Bereich. Der Preis wird jährlich als international anerkannte Auszeichnung von einer unabhängigen und kompetenten Fachjury verliehen wird.

Die Wasserspielwelt von PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA lädt die Kleinsten zu ersten Wasserexperimenten ein und lässt neugierige Wasserfans voll auf ihre Kosten kommen. Anhand der roten Farbe der Spielelemente erkennen Kinder schnell, womit sie einen Effekt auslösen können: mit einer Kurbel an der Seite der Fröhlichen Wasserbahn wird ein Wasserstrom erzeugt, in dem sich Figuren, Bötchen und Wasserspielzeug munter drehen. Alle rot markierten Spielfunktionen fördern durch Kurbeln, Gießen, Schöpfen und Fischen die Feinmotorik kleiner Entdecker. Die Wasserspielwelt von PLAYMOBIL 1.2.3 bietet mit insgesamt fünf Artikeln vielfältige Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Das durchdachte Konzept überzeugte die Jury in der Kategorie „Baby & Infant“: „Neben der hochwertigen Ausführung ist auch die intuitive Funktionsweise des Spiels hervorzuheben.“

Der ToyAward der Spielwarenmesse® zeichnet jährlich die besten Messeneuheiten in insgesamt fünf Kategorien aus. Das Gütesiegel hilft sowohl Händlern als auch Konsumenten bei Order- und Kaufentscheidungen. Die 16-köpfige Fachjury vergibt den begehrten Preis nach den Bewertungskriterien Spielspaß, Originalität, Sicherheit, Verarbeitung & Qualität, Verständlichkeit des Produktkonzepts und Erfolgspotenzial im Handel.

Die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei Nürnberg ist der Hersteller von PLAYMOBIL und steht für Premium-Spielzeugqualität made in Europe. Die 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren stehen im Zentrum dieses kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder und wird von Eltern und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits über 3 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die über 30 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben. Die Brandstätter Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien erreichte 2019 einen Gesamtumsatz von 742 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 4.600 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen LECHUZA zudem seit 2000 hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff sowie seit 2015 Design-Gartenmöbel.

