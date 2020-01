Zeit zum Durchstarten - Tekpoint Presseinformation

Amazfit für neue Ziele, Etappen und Höchstleistungen

Smartwatches sind ideale Begleiter für Sport oder Alltag und erleichtern es, den Vorsätzen für das neue Jahr treu zu bleiben. Wer nach einem smarten Begleiter für 2020 sucht, kann auf dem Instagram und Facebook Kanal von Amazfit Germany fündig werden. Dort gibt es laufend Überraschungsaktionen, zum Beispiel Gutscheine für attraktive Sonderrabatte und Gewinnspiele.

Die smarte GTR 42 für Sie

Die Amazfit GTR 42 verbindet Qualität, Optik und Effizienz. Das macht sie zur idealen Smartwatch für Business, Freizeitaktivitäten, Sport und einen gesunden Lifestyle. Hochfunktionelle Technologie wie das AMOLED Display, Gorilla Hartglas und Anti-Fingerprint-Beschichtung überzeugt in stylischer Optik mit einem auffallend flachen Gehäuse aus ultraleichtem Aluminium und einer Colorvielfalt in sechs Trendfarben. Kirschblütenrosa, Mondscheinweiß, Sternenschwarz, Korallenrot und eine spezielle Glitzer-Edition mit 60 glänzend funkelnden Zirkon-Kristallen stehen für edlen Look und technologische Raffinesse. Für einen unverwechselbaren Look sorgen auch die farbenfrohen Uhrenarmbänder. Im Inneren arbeitet der leistungsstarke 195mAh Akku, hält bis zu zwölf Tage und ist in nur zwei Stunden vollständig aufgeladen.

Die smarte GTR 47 für Ihn

In der Standardedition der GTR 47 kommt die Smartwatch puristisch mit einem hellbraunen Armband daher. Der Clou ist der sportlich-elegante Materialmix: oben Leder, unten Silikon - oben klassischer Look, unten funktionaler Layer, der schweißtreibenden Aktivitäten trotzt und vor Geruchsbildung schützt. Erhältlich ist das Uhrengehäuse in hochwertigem Aluminium, Edelstahl und Titan. Das große Display der Smartwatch wurde so optimiert, dass Symbole und Meldungen schnell und gut lesbar sind, gleichzeitig eine formschöne Benutzeroberfläche erhalten bleibt. Der runde 1,2 Zoll AMOLED Bildschirm hat eine 326 PPI Auflösung, geschützt mit Gorilla 3 Hartglas und einer Anti-Fingerprint-Beschichtung. In puncto Power und Ausdauer überzeugt der effiziente Akku mit einer Laufzeit von bis zu 24 Tagen. Die integrierten zwölf Sportmodi decken die gängigsten Sportarten ab und tracken die wichtigsten Daten zur Auswertung der eigenen Performance.

Die smarte GTS für Individualisten

Die Amazfit GTS Reihe eröffnet individuellen Spielraum, so stehen gleich mehrere Farben zur Auswahl. Um den Stylefaktor der Träger zu unterstreichen, sind hierzu Farbnuancen kombiniert, die den Uhren eine erfrischend moderne Optik verleihen: Lava Grey, Desert Gold, Vermillon Orange, Steel Blue, Obsidian Black oder Rose Pink. Das technische Herzstück ist im 9,4 mm schlanken Metallgehäuse eingebaut - Uhrengröße, -gewicht und hochwertige Materialauswahl, die für Komfort und angenehmes Tragegefühl konzipiert sind. 5 ATM wasserdicht und Silikonarmband sind Pluspunkte für alle, die gerne Sport treiben. Mit flexibel anpassbaren Watchfaces und auswählbaren Schnellzugrifffunktionen gelingt zudem der Individualisierungsanspruch auch auf der technischen Ebene. Wer will, kann die Smartwatch ganz auf seine Bedürfnisse abstimmen.

Fitness und Gesundheit im Blick

Der innovative Sensor BiotrackerTM ist der Schlüssel zu wichtigen Gesundheitsfunktionen: 24 Stunden kontinuierliche Herzfrequenzmessung, Schlafüberwachung und Erinnerungsfunktion bei mangelnder Bewegung. Alle Daten kann der GTR Besitzer ganz smart und bequem über eine anschauliche Infografik analysieren, auf der Uhr und in der App. Mit der App kann der Benutzer einen Grenzwert seiner Herzfrequenz festlegen. Ist der überschritten, meldet sich automatisch der Benachrichtigungsalarm. Da alle Daten einfach über die App abrufbar sind, liefert diese dem Benutzer eine umfassende Analyse zur eigenen Gesundheit und Fitness.

Die Tekpoint GmbH wurde 2010 gegründet und unterhält Niederlassungen in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen hat seinen Fokus auf dem Vertrieb von Consumer Electronics sowie der Einführung hochwertiger asiatischer Marken in Europa. In Deutschland bereitet Tekpoint derzeit als bevorzugter Partner von Xiaomi den offiziellen Markteintritt der Marke vor. Bis dahin fungiert das Unternehmen bereits als offizieller Distributor für eine Vielzahl an innovativen Brands aus dem Mi Eco System-Universum, darunter Huami Amazfit, Roborock, Yeelight und Roidmi. Außerdem ist Tekpoint der Xiaomi Partner für die Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen Normen, darunter die Bereitstellung deutschsprachiger Bedienungsanleitungen sowie Gewährleistung einer zweijährigen Garantie auf alle Xiaomi Produkte für Kunden in Deutschland. In Österreich betreibt Tekpoint den Vertrieb des Mi Eco Systems sowie der Mi Smartphones von Xiaomi.

