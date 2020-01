Deutsches Institut für Servicequalität testete im Auftrag von n-tv

Mehr Geld im Portemonnaie haben nur die, die sich auch kümmern. Und so ist es auch gar nicht verwunderlich, dass in den meisten deutschen Haushalten richtig viel Geld verschenkt wird.

Der Energieanbieterwechseldienst eSave übernimmt für die Verbraucher die zeitaufwendige und nervenaufreibende Suche nach Energieanbietern. Im April 2019 erreichte eSave in einem Langzeittest von Stiftung Warentest das hervorragende Ergebnis "sehr empfehlenswert". Zwischen August und November 2019 gab es eine erneute Leistungsprüfung, die vom Nachrichtensender n-tv in Auftrag gegeben und vom Deutschen Institut für Servicequalität durchgeführt wurde. Auf Platz 1 landete der Wechseldienstanbieter eSave.

Die Analyse umfasste die Bereiche Service, Leistungen und Angebot. Insgesamt wurden 10 Energietarifwechsel-Portale auf Herz und Nieren getestet, wobei eSave mit 69,1 Punkten als Gewinner der Studie hervorging.

Jährliche Einsparungen von bis zu 400 Euro und mehr sind beim regelmäßigen Wechseln möglich! Wobei nicht nur Strom- und Gastarife gewechselt werden können, sondern auch Wärmepumpe- und Nachtspeicherheizungstarife.

Energiekosten dauerhaft senken, ohne jedoch ständig Stromtarife vergleichen zu müssen - der Testsieger unter den Stromtarif-Wechseldiensten übernimmt nicht nur jährlich das Wechseln, sondern überwacht den gesamten Prozess und berät zusätzlich vollumfänglich. eSave nimmt bei der Überprüfung der Tarife die Rolle der Kunden ein und sucht Anbieter mit den besten Preis-Leistungs-Verhältnissen heraus.

Über einen Zeitraum von 4 Monaten hinweg haben die Tester vom Deutschen Institut für Servicequalität insgesamt 10 verschiedene Tarif-Wechseldienste genauestens unter die Lupe genommen. Mittels Online-Recherche sowie spezifischer Untersuchungen identifizierte das Marktforschungsinstitut eSave als Testsieger. Das Unternehmen optimiert die Energietarife regelmäßig und übernimmt und unterstützt bei der Kommunikation mit dem jeweiligen Versorger.

eSave kümmert sich um jeden einzelnen Vertrag - automatisch und dauerhaft. Transparenz wird gewährleistet, sodass auch der Kunde stets alles im Blick behält. Bis zu 40 % Einsparungen sind mit einem Anbieterwechsel zur richtigen Zeit möglich.

Der Testsieger, der Energieanbieter unabhängig ist, checkt die Marktlage und findet das beste Angebot. Eine persönliche und kompetente Beratung, kundenorientierte und transparente Angebote sowie die ständige telefonische Erreichbarkeit sind weitere Kriterien, welche die Tester vom Deutschen Institut für Service-Qualität dazu veranlasst haben, eSave auf Platz 1 zu setzen.

eSave GmbH

Alexander Honold

Rudolf-Diesel-Str. 1

78224 Singen

Deutschland

E-Mail: info@esave.de

Homepage: https://www.esave.de

Telefon: +49 7731 1690 655

