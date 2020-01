Chinesische Musikerin Mona Li in Stade

Hauskonzert der Wu Wei Schule

Mit Mona Li holt die Wu Wei Stade die Expertin für die Gu Zheng in die Hansestadt. Live spielt die bekannte chinesische Künstlerin in der Schule für Tai Chi und Qigong auf dem Saiteninstrument Gu Zheng, das über 2.000 Jahre alt ist.

Die besonderen Töne der Gu Zheng stehen wie kein anderes Musikinstrument für die klassische chinesische Musik und die Künstlerin präsentiert mit ihren Schülern besonders klangvolle Stücke aus China.

"Es erfüllt mich mit großer Freude, dass mit Mona Li eine hervorragende chinesische Künstlerin in der Wu Wei Stade auftritt. Beim Hauskonzert in Hamburg Othmarschen im November 2019 war das Publikum von den Erläuterungen der Künstlerin zur Musik und dem Instrument begeistert." Berichtet der geschäftsführende Gesellschafter der Wu Wei Stade Andreas Siljuk, der mit Mona Li und ihrem Instrument ein weiteres kulturelles Event in Stade organisiert.

Am Samstag, den 29. Februar 2020 spielt Mona Li in der Wu Wei Schule in Stade um 17:00h. Karten für EUR 25/Person sind in der Schule erhältlich, können über die Website der Wu Wei Stade (https://www.tai-chi-stade.de) oder telefonisch unter 040-855 02 826 bestellt werden.

Die Wu Wei Stade bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi als ganzjährige Kurse. Die Schulräume sind großzügig gestaltet. Seminare und Workshops runden das Programm ab.

Im betrieblichen Gesundheitsmanagement bietet die Wu Wei Stade für Beschäftige im Großbereich Stade/Buxtehude Kurse in Office Tai Chi an, die vor Ort im Unternehmen durchgeführt werden.

Kontakt

Wu Wei Stade UG (haftungsbeschränkt)

Andreas Siljuk

Am Bundesbahnhof 1

21698 Harsefeld

04164-87 55 636

office@tai-chi-stade.de

http://www.tai-chi-stade.de

Wu Wei, Tai Chi, Qigong, Stade