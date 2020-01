Diese Schweizer Krankenkassen bieten den höchsten Familienrabatt

So lassen sich die Kosten der Krankenkasse für Familien deutlich senken.

In der Schweizer Grundversicherung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Prämie zu senken. Für Familien mit Kindern gibt es hier besonders vielfältige Sparmöglichkeiten: Viele Anbieter bieten günstige Tarife für Kinder und Jugendliche, manche gewähren auch Rabatte für kinderreiche Familien: Je mehr Kinder versichert sind, desto günstiger wird es insgesamt. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten es in der Schweiz hinsichtlich der Familienversicherung (https://www.versicherung-schweiz.ch/ratgeber/familienversicherung-wie-sind-die-liebsten-optimal-geschuetzt) gibt und welche Krankenkasse den höchsten Familienrabatt bietet.

Familienrabatte in der Grundversicherung

Für Kinder bis 18 Jahren bieten alle Grundversicherer vergünstigte Prämien an. Zusätzlich profitieren Kinder im Vergleich zu Erwachsenen von niedrigeren Franchise-Stufen und können sogar ganz auf die Franchise verzichten.

Für Jugendliche zwischen 18 - 25 Jahren bieten ebenfalls die meisten Versicherer Vergünstigungen bis zu 20% auf die Prämie an. Gibt es einen solchen Rabatt beim bisherigen Versicherer, wird dieser ab dem 18. Lebensjahr ohne Antragsstellung automatisch zugeteilt. Ihr Kind wechselt dann zum 01. Januar nach seinem 18. Geburtstag vom Kinder- in den Jugendtarif. Der Rabatt für Jugendliche ist allerdings nicht gesetzlich vorgeschrieben, nicht jeder Anbieter gewährt ihn. Ist Ihr Kind in einem Tarif ohne Vergünstigung versichert, sollten Sie über einen Wechsel zu einem anderen Anbieter nachdenken.

Spezielle Angebote für Familien: Familienversicherung in der Schweiz

Wird die Familie grösser, ändert sich auch die Einkommenssituation. Bei niedrigeren Einkommen lohnt es sich deshalb, regelmässig den Anspruch auf Prämienverbilligung zu prüfen. Auch wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt keinen Anspruch darauf hatten, ändert sich mit dem Familienzuwachs auch die Berechnungsgrundlage. Nicht jeder Kanton gewährt die Verbilligung automatisch, in einigen muss sie jährlich neu beantragt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kantonalen Verwaltung, ob Anspruch auf Prämienverbilligung besteht und wie Sie dafür vorgehen müssen.

Rabatte für Familien mit zwei oder mehr Kindern

Versichern Sie Ihren Nachwuchs beim gleichen Anbieter, bei dem Sie auch versichert sind, bekommen Sie in vielen Fällen Vergünstigungen bei den Tarifen. Viele Versicherer gewähren einen Familienrabatt ab dem dritten Kind, manche sogar schon ab dem ersten oder zweiten Kind. Das Angebot gilt für alle Kinder, die im gleichen Haushalt wie der Versicherungsnehmer leben.

Familienrabatte in der Zusatzversicherung

Nicht nur in der Grundversicherung, auch in der Zusatzversicherung bieten viele Anbieter Rabatte für Familien. Auch hier gibt es günstigere Prämien für unter 18-Jährige und Rabatte ab dem zweiten oder dritten Kind, das beim selben Anbieter versichert ist. Je nach Tarif und Anbieter sind hier ebenfalls grosse Einsparungen möglich.

Tipp: Gemeinsames Leistungskonto

In den verschiedenen Tarifen der Zusatzversicherer gibt es noch einen weiteren Vorteil für mitversicherte Familienmitglieder: Einige Zahnzusatzversicherungen bieten zum Beispiel ein gemeinsames Leistungskonto, mit dem die Behandlungen aller Familienmitglieder verrechnet werden. So kann die jährliche Deckungssumme bei Bedarf auch von einem Familienmitglied allein ausgeschöpft werden, was äusserst sinnvoll sein kann, etwa, wenn die Tochter eine kostspielige Zahnspange benötigt.

Fazit: Ein Anbietervergleich lohnt sich

Egal ob Grund- oder Zusatzversicherung, viele Krankenkassen bieten spezielle Angebote für Familien. Ob Ihre Krankenkasse dazu zählt und wie die Rabatte im Detail ausfallen, erfahren Sie im zugehörigen Ratgeberbeitrag "Diese Schweizer Krankenkassen bieten den höchsten Familienrabatt" (https://www.versicherung-schweiz.ch/ratgeber/krankenkasse-familienrabatt) von Versicherung-Schweiz.ch.

Was sich aber in jedem Fall lohnt, ist beim Thema Familienrabatt genau hinzuschauen und das Angebot verschiedener Anbieter zu vergleichen. Wie hoch der Rabatt einer Krankenkasse für Familien am Ende nämlich tatsächlich ausfällt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. So kann ein Rabatt von 80% auf einen eher teuren Tarif am Ende weniger ausmachen als ein Rabatt von 50% auf eine vergleichsweise günstige Prämie. Wichtig ist, alle Faktoren zu berücksichtigen: Eine grosse Rolle beim Vergleich der unterschiedlichen Anbieter spielen Alter und Anzahl der Kinder, Wohnort und der gewählte Tarif.

