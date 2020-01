Mit voller Energie in ein neues Geschäftsjahr

So, 01/26/2020 - 22:29

Die HTS Global AG freut sich auf ein erfolgreiches 2020

2019 war ein sehr gutes Jahr für die HTS Global AG und das Team rund um CEO Fabian de Soet. Das Ziel für 2020 ist, an diesen Erfolg anzuknüpfen und das angebrochene Jahr zu dem bisher besten Geschäftsjahr zu machen.

Die HTS Global AG ist einer der führenden Hersteller von selbstregulierenden Heizbändern. Mit dem Hauptsitz in der Schweiz ist die HTS Global AG zentral situiert und kann von dort aus schnell seine internationalen Kunden beliefern, die die schweizer Qualitätsmarke ThermTrace zu schätzen wissen.

Die HTS Global AG hat eine sehr gut aufgestellte Produktpalette, um auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden bestmöglich eingehen zu können. Der nahe Kontakt zu den Kunden steht bei der HTS Global AG neben hochwertiger Qualität an oberster Stelle. Auch in 2020 ist die Beziehung zum Kunden ein wichtiger Teil der Unternehmenspolitik, so Fabian de Soet. Nur durch den Austausch mit den Kunden kann höchstmögliche Zufriedenheit garantiert werden.

Auch für 2020 hat die HTS Global AG wieder einiges geplant und freut sich auf das erst vor kurzem angebrochene Geschäftsjahr und die Zusammenarbeit mit seinen langjährig bestehenden Kunden sowie potentiellen neuen Kunden.

De Soet Consulting ist eine Beratungsgesellschaft mit einem Team von Betriebswirten, Steuerberatern, Marketing- und Unternehmensberatern, die über eine 20-jährige Beratungserfahrung verfügen. De Soet Consulting betreut weltweit in Amerika, Asien und Europa Kunden, die ihren bisherigen Standort verlagern oder eine neue Firma gründen wollen. De Soet Consulting bietet Komplettlösungen für Unternehmen an, die ihren Standort verlegen oder einen neuen Standort gründen wollen.

