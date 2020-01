Hilfe für Vermieter - jetzt

Wertvolles Wssen von dem Immobilienspezialisten Deutschlands

Glauben Sie, dass Sie als Vermieter kaum eine Chance haben, die Miete zu erhöhen?

Weil die meisten Mieter eine Mieterhöhung ohnehin nicht akzeptieren, und weil vor Gericht der Mieter Recht bekommt.

Dann glauben Sie an ein Märchen.

Als Vermieter haben Sie das Recht, die Miete zu erhöhen. Sie müssen zwar für jede Mieterhöhung einige Formalien einhalten. Das ist zeitaufwändig und manchmal auch nervig - lohnt sich aber. Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren weitere Riegel vorgeschoben.

Dennoch - wenn Sie wissen, wie es geht, dann funktionieren Mieterhöhungen auch bei Ihnen reibungslos und rechtssicher!

Dieser Ratgeber liefert das komplette Handwerkszeug zur korrekten und rechtssicheren Mieterhöhung.

Warum Geld verschenken, wenn die Mieten für vergleichbare Wohnungen höher sind, als die Miete, die Ihr Mieter bezahlt?

Modernisierungsmaßnahmen sind auch zum Vorteil des Mieters. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten als Vermieter zur Anhebung der Miete nach der Durchführung kostspieliger Modernisierungsmaßnahmen.

Wussten Sie, dass es möglich ist zwei Mieterhöhungen hintereinander innerhalb eines Jahres durchzuführen?

Wissen Sie, welche Arbeitserleichterung eine Indexmiete für den Vermieter bringt?

Wünschen Sie sich, wie viele andere Vermieter, effektive Unterstützung bei der Mieterhöhung?

Dieses Buch erfüllt diesen Wunsch. Es ist ein unverzichtbarer Helfer für jeden, der eine Mieterhöhung durchführen muss.

In seiner klaren Sprache führt der Autor den Leser zielsicher vom Abschluss des Mietvertrages bis zur Erstellung der korrekten Mieterhöhungserklärung.

Der Leser wird über die unterschiedlichen Arten der Mieterhöhungsverfahren wie Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete, Modernisierungsmaßnahmen, Indexmiete, Staffelmiete etc. informiert. Fristen und Begründungsmöglichkeiten werden exakt erläutert. Nachvollziehbare Berechnungsbeispiele erleichtern Ihnen die Abwicklung. Zu jedem Erhöhungsverfahren sind die entsprechenden Musterbriefe beschrieben und stehen jedem Leser zur sofortigen Anwendung zum kostenlosen Download Verfügung.

Wichtige Informationen zum sozialen Wohnungsbau gehören dazu.

Mit diesem Buch (https://www.trepnau.net/index.php) ist jeder Vermieter in der Lage, Mieterhöhungen zügig und rechtssicher durchzuführen.

Denken Sie daran, ohne Anpassung des Mietpreises keine Wertsicherung Ihres Mietobjektes!

Von der Werterhaltung profitieren Vermieter und Mieter!

Der Autor Thomas Treepnau führt am 13. und 14.02.2020 Seminare durch. Noch sind Plätze frei. Buchen Sie jetzt. Hier finden Sie Informatipnen zu den Seminaren: https://www.trepnau.net/Immobilien-Seminare-fuer-Vermieter-Hausverwalter-Makler-Wohnungseigentuemer/

Als Diplom-Immobilienwirt (DIA), Buchautor und Verfasser von Fachartikeln ist Thomas Trepnau mit seiner 30-jährigen Branchenerfahrung ein ausgewiesener Experte, der regelmäßig Unternehmen und Investoren berät.

Diesen Erfahrungsschatz teilt Thomas Trepnau gerne mit Ihnen zu Ihrem Nutzen.

