OPTIMAL SYSTEMS sendet ein starkes Signal an Jobsuchende

Softwarespezialist wurde 2020 erneut als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet

Berlin, 23.01.2020 - OPTIMAL SYSTEMS nimmt 2020 erneut den Platz als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ein. Bei dem Ranking des Wirtschaftsmagazins FOCUS Business in Kooperation mit dem Karriere-Portal kununu wurde der Spezialist für Informationsmanagement-Lösungen bereits vergangenes Jahr ausgezeichnet. kununu führt OPTIMAL SYSTEMS zudem als "Top Company" und "Open Company".

"Dieses Jahr wieder die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber im Mittelstand verliehen bekommen zu haben, macht uns stolz. Das Prädikat bestätigt, dass wir als Arbeitgeber den richtigen Weg gehen", sagt Corina Mews, Human Resources Manager in der Berliner Unternehmenszentrale von OPTIMAL SYSTEMS. "Die Auszeichnung ist auch als Signal an Arbeitnehmer und Jobsuchende zu verstehen."

729 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit einer Mitarbeiterzahl zwischen elf und 500 wurden für das Arbeitgeber-Ranking in diesem Jahr unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse basieren auf den Bewertungskriterien des Portals kununu - beispielsweise spielten die Zufriedenheit mit Gehalt, Arbeitsatmosphäre und Work-Life-Balance eine Rolle. Mindestkriterien wie ein Score von 3,5 Sternen und eine Weiterempfehlungsrate von 70 Prozent galt es für die Arbeitgeber zu erfüllen, um in die Untersuchung einbezogen zu werden.

Die wiederholte Auszeichnung als Top-Arbeitgeber bestätigt, dass OPTIMAL SYSTEMS die durchaus hohen Ansprüche sehr gut qualifizierter Arbeitskräfte erfüllt. Das Softwareunternehmen, das mit der Enterprise Content Management-Software enaio® das passende hochwertige Tool für IT-Management bereitstellt, kommt damit auch seinen eigenen Interesse nach - wird so doch die Basis für langfristige Zusammenarbeit mit optimal ausgebildeten und bestens motivierten Mitarbeitern an allen Standorten gelegt, egal ob Berater, Entwickler oder Azubi.

OPTIMAL SYSTEMS wurde 1991 in Berlin gegründet und ist einer der führenden deutschen Anbieter von digitalen Informationsmanagement-Lösungen. Die Unternehmensgruppe, zu der Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Serbien an insgesamt 16 Standorten mit insgesamt über 450 Mitarbeitern gehören, kooperiert weltweit mit über 75 Vertriebs- und Technologiepartnern. Hierzu zählen u. a. itelligence, adesso, IBM, Microsoft und SAP. Mit den beiden Produktlinien - der Enterprise Content Management-Lösung enaio® sowie der Content Services Platform - unterstützt OPTIMAL SYSTEMS Unternehmen und Behörden bei der Optimierung, Automatisierung und Digitalisierung aller Geschäftsprozesse rund um die zentrale Organisation von Unternehmenswissen. Heute arbeiten europaweit täglich über eine halbe Million Anwender in knapp 2.300 Firmen erfolgreich mit Softwaretechnologie von OPTIMAL SYSTEMS. 2018 wurde das Unternehmen vom Portal "Die Deutsche Wirtschaft" zum "Innovator des Jahres" in der Kategorie Technologie gekürt.

Enterprise Content Management-Software, enaio®, IT-Management, Top-Arbeitgeber, Mittelstand