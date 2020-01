Wanzl verkündet internationale Platinum-Partnerschaft mit Marktführer ProGlove

Die Platinum-Partnerschaft ist das jüngste Kapitel einer Erfolgsgeschichte, die im Jahr 2018 begann. Das technische Know-how von ProGlove und die Servicekompetenz von Wanzl als ganzheitlichem Lösungsanbieter ergänzten sich bereits in der Vergangenheit effizient. Diese Entwicklung führt Wanzl mit der Platinum-Partnerschaft nun fort: "Wir möchten unseren Kunden durch die Vertiefung dieser Geschäftsbeziehung weiterhin umfassende Betreuung bieten", erklärt Markus Spengler, Geschäftsbereichsleiter für Wanzl Logistics + Industry. Mit seinen smarten Wearable-Scannern dynamisiert ProGlove manuelle Arbeitsschritte und verknüpft so die Arbeitskraft des Mitarbeiters mit der Industrie 4.0. Als Premiumprodukt ist der MARK 2 der derzeit kleinste und leichteste Barcode-Scanner auf dem Markt. Das Wearable ermöglicht freihändiges, ergonomisches und kabelloses Scannen und gewährleistet so eine Zeitersparnis von bis zu vier Sekunden pro Scan. Die Produkte ergänzen das umfassende Serviceportfolio von Wanzl und kommen zielgerichtet zum Einsatz. Im Anschluss an eine lösungsorientierte Analyse der innerbetrieblichen Abläufe werden die Wearables effektiv und individuell angepasst in logistische Prozesse integriert, um den größtmöglichen Mehrwert für den Kunden zu erreichen.

Wanzl, gegründet 1947, ist ein Pionier der Selbstbedienung und Schrittmacher für den internationalen Handel. Heute zählen Shop Solutions, Retail Systems, Logistics + Industry, Airport, Access Solutions und Hotel Service zu unseren Geschäftsbereichen. Als Innovationsführer entwickeln, produzieren und vertreiben wir Produkte, Systeme und kundenindividuelle Lösungen in Premiumqualität rund um Einkauf und Verkauf, Warenpräsentation, Transport und Sicherheit. Mit über 5.000 Mitarbeitern, 12 internationalen Produktionsstandorten, 27 Vertriebsniederlassungen und rund 50 Vertretungen stehen wir als in dritter Generation familiengeführtes Unternehmen weltweit an der Seite unserer Kunden. MADE BY WANZL.

