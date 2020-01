Augenlaserbehandlung vom Spezialisten

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Augenlaserkorrektur bei Eyelaser in Linz und Wien. Sowohl Kurzsichtigkeit wie auch Weitsichtigkeit kann durch eine Laserbehandlung sehr gut korrigiert werden. Auch bei Astigmatismus können mit Laserbehandlung sehr gute Erfolge erzielt werden. Wenn Sie sich für eine Laserbehandlung am Auge entschieden haben, wird eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt, um zu klären, ob Ihr Auge für eine Laserbehandlung geeignet ist. Neben einer genauen Allgemeinuntersuchung der Augen gehören bei Eyelaser Zürich in der Schweiz dazu unter anderem folgende Untersuchungen:

- Exakte Bestimmung der Fehlsichtigkeit

- Vermessung der Brechkraft der Hornhaut

- Dickenvermessung der Hornhaut

- Ermittlung der biometrischen Daten des Auges

- Ermittlung der Pupillenweite

- Beurteilung des Kontrast- und des Dämmerungssehens

- Topographie der Hornhaut (Oculyzer) und ev. Aberrometrie

Eyelaser.at

Victor Derhartunian

Opernring 1

1010 Wien

Österreich

E-Mail: info@eyelaser.at

Homepage: https://www.eyelaser.at/

Telefon: 0 50 236

Pressekontakt

Eyelaser.at

Victor Derhartunian

Opernring 1

1010 Wien

Österreich

E-Mail: info@eyelaser.at

Homepage: https://www.eyelaser.at/

Telefon: 0 50 236