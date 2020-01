LeadTheChange: Zucchetti auf der EuroShop 2020

Die EuroShop 2020 steht vor der Tür. Auch dieses Jahr ist Zucchetti an vorderster Front dabei! Der 360°-Lösungsanbieter wird dort seine Produkte für den Einzelhandel vorstellen, die das Kundenerlebnis sowohl online als auch offline verbessern.

Einige der Highlights sind die neue TCApp (eine Smartphone-Anwendung), die neuste Version des Self-Ordering-Kiosks, das Self-Checkout-System, mit dem Warteschlangen ab sofort Geschichte sind, Mago ERP und ein integriertes Workforce-Management.

Mit den omnifunktionalen Lösungen von Zucchetti beschleunigen Sie Ihre internen Prozesse und optimieren die Customer Experience für Ihre Kunden - vor, während und nach dem Einkauf! Die Lösungen für den Einzelhandel bilden das innovative Kit mit allen wichtigen Tools, mit denen Sie die Kundenbindung maximieren und Ihre Kunden bei jedem Schritt der Customer Journey begleiten können.

Die modernen, vielseitigen Lösungen sind Highlight der diesjährigen Präsenz von Zucchetti auf der EuroShop in Halle 6, Stand E31. It"s Yours to Discover!

Das Produktportfolio wurde um viele innovative Anwendungen erweitert: von Self-Checkout bis Self-Ordering Kiosk, von Apps bis zu E-Commerce-Systemen, Digital Signage, Mobile App, ERP und HR-Systemen. Alles ist vollständig in das iCore-Konzept von Zucchetti integriert: diese Strategie von Zucchetti wurde für Anbieter im Lebensmittel-, Mode- und Reisehandel entwickelt und unterstützt diese durch ein ganzes Ökosystem von Softwarelösugnen. Ob im Verkauf, bei den Dienstleistungen für Gäste oder bei der Personaleinsatzplanung und -organisation - Unsere Software für Ihren Erfolg!

TCApp: Mobile ordering und Payment

Als täglicher Begleiter erfüllen Smartphones heute viele verschiedene Aufgaben. In der Gastronomie oder auf Reisen bietet die neue TCApp den Gästen einen klaren Mehrwert: Mit der TCApp können Gäste ihr Essen im Restaurant bestellen und bezahlen. Gastronomen ermöglichen mit dieser Whitelabel-Lösung eine bequeme Kombination von Menüreservierungen per Smartphone und das Begleichen der Rechnung mit dem Mobilgerät über eine einfach bedienbare App.

Self-Checkout: Warteschlangen Adé

Der innovative Self-Checkout von TCPOS kombiniert bewährte POS-technologie mit intuitivem Self-Service zum Bezahlen in der Gastronomie und im Einzelhandel. Die raschen Bezahlvorgänge reduzieren Warteschlangen und tragen zudem mit einem reibungslosen Bezahlvorgang zu einem komfortablen Einkaufserlebnis bei. Es steht dem Händler frei, die Benutzeroberfläche nach Wunsch zu gestalten oder den Self-Checkout mit Bildern von speziellen Produkten und Angeboten zu versehen. Selbstverständlich kann die Benutzeroberfläche ganz einfach angepasst und individualisiert werden.

Self-Ordering-Kiosk für schnellen Service

Ein weiteres Highlight ist der Self-Ordering-Kiosk, der Kassentechnologie mit intuitiver Selbstbedienung für Schnellrestaurants verbindet. Kunden können an diesem Kiosk ihre Bestellungen auslösen und sie anschließend am Counter in Empfang nehmen, oder einen Puck mit zu Tisch nehmen, so können sie vom Servicepersonal schnell gefunden werden. Im Mittelpunkt der Entwicklung stand die Customer Experience mit dem Ziel, sie so umfassend und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Der Kiosk integriert die Bestellaufnahme nahtlos in den Workflow: Von der Küchenbestellung über den Datentransfer bis zur Kasse - einfach, komfortabel, schnell.

MAGO ERP, making seamless retail real

Um den Umsatz zu steigern, müssen grundlegende Prozesse funktionieren: Informationen müssen immer und überall zur Verfügung stehen. Service muss geliefert werden, wenn er gebraucht wird. Um dies zu gewährleisten, bietet Zucchetti eine Integration zwischen Mago ERP und TCPOS (POS-Lösung), die darauf abzielt, das Konzept des "Seamless Retail" mit verschiedenen Touchpoints zu verwirklichen.

Personaleinsatzplanung

Die Workforce-Management-Suite Infinity Zucchetti bildet alle operativen HR-Themen ab, von der Zeiterfassung über die Personaleinsatzplanung bis hin zu Workflow Management und Self-Service-Funktionen. Sie ermöglicht die Organisation von Mitarbeitern und Schichten anhand von Qualifikationen, Tarifverträgen und weiteren Daten und bietet außerdem einen webbasierten, mobilen Zugriff.

Besuchen Sie Zucchetti auf der EuroShop 2020 (16.-20.02.20). It"s Yours to Discover in Halle 6, Stand E31.

https://www.zucchetti.com/de/

Mit über 5.500 Mitarbeitern, einem Vertriebsnetzwerk von mehr als 1.150 Partnern in Italien und 350 weiteren in über 50 Ländern weltweit, sowie mehr als 350.000 Kunden, ist die Zucchetti Gruppe einer der wichtigsten Player in der IT-Branche in Europa. Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen jeder Größe und Branche, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.

Firmenkontakt

Zucchetti Germany GmbH

Nico Karges

Saarwiesenstr. 5

66333 Völklingen

+49 6898 5662 400

info@zucchettigroup.de

www.zucchetti.com

Pressekontakt

Zucchetti Germany GmbH

Manuela Schwindling

Saarwiesenstr. 5

66333 Völklingen

+49 6898 5662 0

info@zucchettigroup.de

www.zucchetti.com

