Winter-Schluss-Verkauf bei schuhplus mit 30% auf große Schuhe

Übergrößen-Spezialist läutet den WSV 2020 ein

Heute um Punkt 09:00 Uhr war es soweit: Der SchuhXL-Spezialist schuhplus - Schuhe in Übergrößen - hat die digitalen Tore zum diesjährigen Winter-Schluss-Verkauf geöffnet: Und das Angebot kann sich sehen lassen, denn auf große Damenschuhe im Sale (https://www.schuhplus.com/sale-damen/) gibt es bis zum kommenden Sonntag 30 Prozent Rabatt. Und auch die Männerwelt kann sich über Sparangebote freuen, denn den identischen Rabatt gibt es ebenso auf große Herrenschuhe im Sale (https://www.schuhplus.com/sale-herren/). Geschäftsführer Kay Zimmer, der das Unternehmen vor 18 Jahren gründete, freut sich über die enorme Resonanz. "Unsere Leitungen glühen! Nie zuvor haben wir zeitgleich so viele Menschen in unserem Webshop gehabt wie beim diesjährigen WSV. Ich bin sehr glücklich und dankbar für die herausragende Kundenbindung und freue mich zugleich, dass wir jetzt zum Ende der Winter-Saison uns mit ebenso herausragenden Angeboten bei der Kundschaft bedanken können", so der 45-Jährige. Der Sale bei schuhplus ist dabei erstmals auch mit einer technischen Herausforderung konfrontiert gewesen, erklärt Expansionsleiter Georg Mahn. "Wir mussten die digitale Aufschaltung der Ware aus unseren drei Fachgeschäften sicherstellen, damit verbunden auch alle Kriterien für einen schnellen Kombiversand. Hier zeigte sich nahtlos die Kompetenz unseres Teams in der Lager- und Versandlogistik, so dass wir den Prozess reibungslos realisieren konnten", freut sich der 44-jährige Niedersachse. Alle Artikel der Kategorien SALE Damen sowie SALE Herren werden automatisch um 30 Prozent reduziert bei Eingabe des Gutscheincodes WSV-2020 im Warenkorb. Die Aktion läuft bis zum kommenden Sonntag (26.01.2020). Kunden, die eine stationäre Anprobe wünschen, können sich die Ware direkt in eine schuhplus-Filiale in Dörverden, Kaltenkirchen oder Saterland schicken lassen. Dort stehen die Schuhe bis zum 01. Februar (Samstag) bereit.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

