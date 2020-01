Travel Eat Love veröffentlicht Sri Lanka Reiseführer

Der Reiseblog "Travel Eat Love" veröffentlicht einen kostenlosen Online-Reiseführer für Sri Lanka.

Die beiden Abenteurer, Fotografen und Kochbuchautoren Damien Carter und Michael Koch haben mehrere Wochen in Sri Lanka verbracht und das Land die Kultur und die singhalesische Küche intensiv kennengelernt.

Mit Unterstützung von Einheimischen wurden geheime Ecken des ehemaligen Ceylons erkundet.

Der Reiseführer enthält unzählige Tipps und Empfehlungen für einen unvergesslichen Aufenthalt in Sri Lanka. Der Leser erhält zudem viele Links zu anderen hilfreichen Webseiten.

Der Reiseführer verrät unter anderem:

- Warum der nächste Urlaub nach Sri Lanka gehen sollte

- Die besten Safari Parks in Sri Lanka

- Die Vorteile eines Guides/Fahrers in Sri Lanka

- Wie man bei Taxi Fahrten ordentlich sparen kann

- Die besten Surfspots mit den größten Wellen

- Was man unbedingt sehen sollte, wenn man einen Tag in Galle verbringt

- Welche Gerichte man in Sri Lanka probieren muss

- Welche Reisezeit sich am besten für einen Urlaub eignet

- Welche Voraussetzungen für ein Visum gegeben sind und wie man dieses beantragt

- und vieles mehr

In Kürze folgt ein Reisetagebuch über die Erlebnisse während der verheerenden Terroranschläge in Sri Lanka. In den persönlichen Reisestories erzählen die Blogger wie Sie die Anschläge in Sri Lanka miterlebt haben und wie sie dem Terror selbst nur knapp entkommen sind.

Der Online Reiseführer Sri Lanka ist für Desktop, Tablet und Mobil optimiert.

