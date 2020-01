Große Herrenschuhe: riesige Auswahl bei schuhplus

Herrenschuhe in Übergrößen für jeden Zweck

Für Männer mit einer Schuhgröße zwischen 46 und 54 ist das Einkaufen in gewöhnlichen Schuhgeschäften kein Vergnügen. Sie finden entweder keine Schuhpaare in diesen Größen oder nur ein überschaubares Sortiment. Das etablierte Versandhaus schuhplus schafft Abhilfe. Seit 2002 verkauft das Unternehmen in seinen drei Fachgeschäften sowie in seinem Onlineshop große Herrenschuhe (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe/) zahlreicher Marken. Herren mit übergroßen Füßen freuen sich über das breite Angebot bei schuhplus: Sie müssen auf der Suche nach passenden Modellen nicht mehr mühsam von Schuhhändler zu Schuhhändler gehen, sie müssen beim Einkaufen keine Kompromisse mehr eingehen. Bei Europas bedeutendstem Spezialversand für große Herrenschuhe kaufen Kunden genau die Schuhe, die ihrem Geschmack entsprechen.

Bei schuhplus erwerben Herren Schuhe für jedweden Anlass. Ob lässig aussehende Sneaker für die Freizeit, elegante Schuhe für den Beruf oder ein Schuhpaar für sportliche Aktivitäten: Der Versandhändler besticht in allen diesen Kategorien mit einer beeindruckenden Auswahl. Auch Winterstiefel, Halbschuhe und Hausschuhe führt er in seinem Sortiment. Die zahlreichen Modelle in Bereichen wie Trekkingschuhe, Arbeitsschuhe und Sandalen verdienen ebenfalls Erwähnung. Käufer decken bei schuhplus jeden Bedarf ab.

Material, Design und Co.: vielfältige große Herrenschuhe im Shop

In allen diesen Produktkategorien bietet das Versandhaus viele Modelle von bekannten Markenherstellern wie Lacoste, Mustang Shoes und Camel Active. Kunden bestellen bei sämtlichen Aspekten zielgerichtet entsprechend ihren Ansprüchen. Das gilt bei Kriterien wie dem Außenmaterial. Glattleder, Kunstleder und synthetische Varianten sind nur wenige Beispiele. Auch beim Innenmaterial besteht eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Dasselbe trifft auf die Verschlussart zu, Männer mit übergroßen Füßen bestellen unter anderem Schuhe mit Schnürsenkeln, Klettverschluss oder Reißverschluss. Weitere Kaufkriterien sind die Absatzart sowie die Frage, ob Kunden ein Wechselfußbett wünschen. Bei allen diesen Punkten bleibt kein Wunsch offen.

Online bequem große Herrenschuhe bestellen

In den drei Fachgeschäften können sich Käufer ausführlich beraten lassen und die Schuhe sofort anprobieren. Doch auch das Shoppen im Internet gestaltet sich komfortabel. Aufgrund der detaillierten Produktbeschreibungen wählen Kunden gezielt ihre bevorzugten Schuhe. Als vorteilhaft erweist es sich, dass schuhplus die konkrete Weite der Schuhe von normaler Weite bis starker Überweite benennt. Das erhöht die Chance, die optimal passenden Herrenschuhe zu kaufen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Kunden im Webshop von überall aus in Ruhe das Angebot begutachten und einkaufen können. Bei der Zahlungsart zeigt sich das Versandhaus für große Herrenschuhe liberal, es ermöglicht zum Beispiel einen Kauf auf Rechnung und ab 99 Euro eine Ratenfinanzierung. Der Versand erfolgt zu niedrigen Portokosten per DHL.

Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com