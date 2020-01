Know-how Update für Vertrieb und Produktmanagement

Verkaufstraining firmenintern: Vom Preis zum Wert und von Features zum Nutzen

Produkte und Leistungen werden immer komplexer und virtueller. Oberflächlich werden Sie für den Kunden jedoch immer ähnlicher oder gar unverständlicher. Die Entscheidungsträger beim Kunden müssen die Unterscheidungsmerkmale jedoch verstehen können.

Die einzig wirkliche Chance zur Unterscheidung vom Wettbewerb liegt in der Art und Weise, wie Projektmanager, Berater und Vertriebler Produkte präsentieren und verkaufen. Sie müssen Komplexes einfach und für jede Hierarchieebene verständlich darstellen.

Der Kunde muss nicht nur verstehen, was Sie bieten, sondern vor allem, was es ihm nutzt es einzusetzen, was er davon hat. - Solution Selling, Value Selling.

Die Teilnehmer lernen in diesem Vertriebstraining, wie Sie bei Ihrem Kunden Wünsche und Anforderungen schneller erkennen und wie Sie Ihre Stärken und Möglichkeiten in Lösungen für den Kunden verwandeln. Der technische, der wirtschaftliche und der emotionale Nutzen hat Einfluss auf die Entscheidung der Kunden. Sie lernen diese wirkungsvoll zu formulieren und lernen Methoden kennen, wie Sie die Wirkung Ihrer Präsentation entscheidungsrelevant erhöhen.

Karlheinz Pflug zeigt in diesem Seminar die Problematik des Business-to-Business-Verkaufs und schildert Möglichkeiten, den Spagat zwischen Technik und Kommerz, zwischen funktionellen Details und menschlichen Emotionen einfacher zu bewältigen.

Trainingsmethodik: Trainer-Input, Moderation, Einzel- und Gruppenarbeit, Praktische Übungen, Praxisorientierte Fallstudien, Rollenspiele (freiwillig, situationsbezogen) Das Verkaufstraining wird konsequent in einem lebendigen Workshop-Stil gehalten, damit ein maximaler Lerneffekt im Verkaufstraining möglich ist. Während des Seminars erarbeiten die Teilnehmer/Innen die Lerninhalte direkt an eigenen Praxisbeispielen, so dass sie in der Lage sind, das Gelernte am nächsten Tag sofort umzusetzen.

Firmeninternes Training 3 Tage

Seit 1999 gibt Karlheinz Pflug (Wirtschaftsingenieur) als selbständiger, unabhängiger Vertriebstrainer und Coach Erfolgsrezepte des Vertriebs weiter. Dabei schöpft er aus 20 Jahren eigener, außergewöhnlicher Erfolge im Vertrieb und 18 Jahren Trainererfahrung. Sein Kundenspektrum für Verkaufstraining und Coaching reichet von Einmann- bis zu Dax-Unternehmen, von Flensburg bis Wien. Der Schwerpunkt ist technischer Vertrieb und beratungsintensiver BtoB-Verkauf von Rohstoffen über Maschinenbau bis IT-Dienstleistungen. 99,6% der Teilnehmer empfehlen seine Seminare weiter. Als Vertriebstrainer, greift er auf solides "Verkaufs-Handwerkszeug" zurück, das sich in der Praxis bewährt hat, Informationen um Strategien zu entwickeln, Argumente die Selbstsicherheit stärken, Tricks, Tools und Kniffe aus dem Erfahrungsschatz vieler Vertriebsprofis. Zwischenmenschlichen Aspekte des Verkaufs stehen im Mittelpunkt, denn Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht.

