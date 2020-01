VisorTech Sicherheits-Fingerprint-Türbeschlag li/re

Aufschließen ohne Schlüssel & Zugangskontrolle

- Universeller Indoor-Türgriff zum Aufschließen per Fingerabdruck oder Transponder

- Speicher für bis zu 50 Fingerabdrücke und bis zu 10 Transponder-Schlüssel

- Weltweite Zugangskontroll-Steuerung über Gateway und App

- Ideal für Familie, Belegschaft und Gäste

- Passage-Funktion: Tür ist auf Wunsch dauerhaft geöffnet

- Für Innen-Türen mit 40 - 70 mm Dicke

VisorTech Sicherheits-Fingerprint-Türbeschlag TSZ-560.l, links DIN links & Zigbee-Steuereinheit

Die Tür unter Verschluss halten - zu Hause, im Büro oder in der Arztpraxis: Der moderne Edelstahl-Türbeschlag von VisorTech (https://www.pearl.de/ar-2-81.shtml) mit Fingerabdruck-Scanner verwehrt unbefugten Personen den Zutritt.

Bequem ohne Schlüssel aufschließen: per Fingertipp oder Transponder-Schlüssel! Einfach den registrierten Finger auflegen oder den Transponder unter die Klinke halten - schon öffnet sich die Tür. Das erspart das lange Schlüsselsuchen.

Ideal für Familie, Belegschaft und Gäste: Es lassen sich bis zu 50 Fingerabdrücke von den Personen, denen man dauerhaft Zutritt gewähren möchte, speichern. Zusätzlich kann man bis zu 10 Transponder mit dem Sicherheits-Türbeschlag verbinden. So hat jede berechtigte Person ganz einfach vorübergehend Zugang.

Steuerung per App: Mit dem enthaltenen ZigBee-Gateway verwaltet man die Zugangskontrolle sogar von weltweit und öffnet direkt die Tür - einfach per Smartphone oder Tablet-PC.

Das Smart Home automatisierten: Andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles zentral steuern - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.

Technik, die im Türgriff steckt: Da die Schließ-Elektronik direkt im Türgriff verbaut ist, bleibt der vorhandene Schließzylinder einfach bestehen. Dadurch ist die Montage mit nur wenigen Handgriffen erledigt.

- Set aus Sicherheits-Türbeschlag TSZ-560.l inklusive 2 Transpondern, Steuereinheit RC-290.zigbee inklusive Netzwerk- und USB-Kabel, sowie deutscher Anleitungen

Sicherheits-Türbeschlag TSZ-560.l, links

- Universeller Türbeschlag für Innentüren

- Öffnen der Tür per Fingerabdruck oder Transponder

- Schützt sensible Wohn- oder Arbeitsbereiche in Bürogebäuden, Praxen, Wohnquartieren, öffentlichen Einrichtungen u.v.m.

- Speicher für bis zu 50 Fingerabdrücke, bis zu 10 Transponder-Schlüssel koppelbar

- ZigBee-kompatibel: unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

- Weltweite Zugangskontroll-Steuerung per ZigBee-Gateway und kostenloser App "Elesion" für iOS und Android: zum Verwalten von Zugangsberechtigungen, direktem Öffnen der Tür u.v.m.

- Status-LED und akustisches Signal beim Öffnen, Anlernen von Fingerabdrücken usw.

- Sicherheit im Notfall: Tür kann von innen immer geöffnet werden

- Passage-Funktion: Tür ist auf Wunsch in beide Richtungen dauerhaft geöffnet

- Spritzwassergeschützt: IP44

- Für Türen mit 40 - 70 mm Dicke

- Einfache Installation ohne Verkabelung

- DIN links: für nach links öffnende Tür

- Material: Edelstahl

- Stromversorgung: 2 Lithium-Batterien Typ CR2 mit 3 Volt (bitte dazu bestellen) für bis zu 1 Jahr Laufzeit oder ca. 100.000 Schließ-Vorgänge

- Maße je Griff (L x T): 154 x 73 mm, Ø 21 mm, Gesamt-Gewicht: 1 kg

Steuereinheit RC-290.zigbee mit ZigBee und App

- Steuert kabellos bis zu 100 kompatible Smart-Home-Geräte, z.B. Thermostate, Schlösser und Sensoren

- Einfach per Netzwerk-Kabel an Router anschließen (Router bitte dazu bestellen)

- Geringer Energieverbrauch dank ZigBee-Protokoll

- Anschlüsse: RJ-45, Micro-USB

- Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 90 x 90 x 23 mm, Gewicht: 75 g

Preis: 149,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6406-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6406-3103.shtml

VisorTech Sicherheits-Fingerprint-Türbeschlag TSZ-560.r, DIN rechts & Zigbee-Steuereinheit

Preis: 149,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6407-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6407-3103.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Sicherheits-Fingerprint-Türbeschlag Zigbee, App, VisorTech, TSZ-560.l, NX-6406, TSZ-560.r, NX-6407, Smarthome, Zugangskontrolle, Praxis, Ferienwohnung, Transponder, Türöffner, Schloss