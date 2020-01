Reethaus komplett eingezäunt, Urlaub mit Hund. Reethaus Santa Maria am Meer Insel Rügen Ostsee. 5 Betten zwei Bäder Wlan Waschmaschine Kamin

Urlaub mit Hund Reethaus am Meer Santa Maria

Urlaub mit Hund, Reethaus direkt am Meer.

Im Norden der beliebten Insel Rügen, im Erholungsort Glowe, befindet sich das strandnahe und ruhig gelegene Reethaus "Santa Maria". Das Ferienhaus überzeugt mit seinem gemütlichem und komfortablen Charme. Mit seinen hellen Räumen und der stilvollen Einrichtung lädt das Reethaus zum entspannen und abschalten ein. Der große Wohnbereich ist mit Fernsehecke, hellen, lichtdurchfluteten Fenstern und einem Kamin ausgestattet. Die separate Küche bietet eine komplette Ausstattung an allen Küchengeräten sowie Backofen und Mikrowelle und einen gemütlichen Essbereich mit Sitzgelegenheiten für mindestens fünf Personen. Die

geräumigen und eleganten Schlafzimmer runden den Charme des Ferienhauses ab. Neben einer Waschmaschine bietet das Reethaus zwei Bäder mit einer jeweiligen Dusche und einem WC.

Das Grundstück ist eingezäunt und hat zwei sonnige Terrassen, welche mit Terrassenmöbeln und einem Strandkorb ausgestattet sind. Ein schneller und sicherer Internetzugang ist selbstverständlich auch geboten. Ein PKW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus.

Bis zum langen, weißen Ostseebadestrand sind es nur wenige Meter zu Fuß.

Das Ferienhaus ist für bis zu fünf Personen ausgelegt und verspricht einen entspannten und erholten Urlaub an der Ostsee.

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.immoblienfranchise.info

www.duenenresidenz-juliusruh-loft.de

www.leuchtturm-ruegen-strand-loft.de

www.ostseeparadies.de

www.ruegen-events.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049

info@ostseeparadies.de

http://www.ostseeparadies.de

Reethaus eingezäunt am Meer Santa Maria, Reethaus Santa Maria, Reethaus Deichgraf, Reethaus Strandvogt, Reethaus mit Hund;Urlaub mit Hund, Reethaus Wlan Kamin Waschmaschine; Urlaub mit Hund; Insel Rüg