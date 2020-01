Echte Beziehung zu Kunden aufbauen

Heinz Leuters dazu, wie es gelingt langfristig Kunden zu binden

Nicht jeder Kunde sei "einfach". Und demnach gelinge es nicht immer auf Anhieb einen Zugang zum Kunden zu finden. Eine gute Kundenbeziehung sei jedoch wichtig für die langfristige Zusammenarbeit. Heinz Leuters hat mit diesem Thema persönliche Erfahrungen und gibt ein Beispiel aus seiner Vergangenheit als Geschäftsführer der international aufgestellten Mediengruppe blowUP media.

"Dieses Unternehmen war abhängig von den großen Werbeagenturen. Die Auftragsvergabe konzentrierte sich hier auf einen verhältnismäßig kleinen Personenkreis und zu dieser Zeit stand ich im regelmäßigen Austausch mit der Geschäftsführungsebene dieser Agenturen - dabei hat einer meiner Ansprechpartner bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er war Geschäftsführer einer großen Agentur, wirkte auf mich meist unruhig und alles andere als vertrauenserweckend: Ich hatte stets das Gefühl er wolle mich über den Tisch ziehen", erinnert sich der heutige GeschäftsPilot, ErfolgsUnternehmer und KeynoteSpeaker.

Nun hätte er es dem Geschäftsführer gleichtun können, doch Leuters suchte einen Weg die Beziehung zu diesem Kunden zu stärken. "Die Frage, die ich mir damals stellte: Ist der Herr wirklich so wie ich denke? Ist es wirklich eine Person, der man nicht trauen kann, eine, die ihr gesprochenes Wort nicht einhält? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Vielleicht ein Mensch wie Du und ich?"

Um dies herauszufinden, organisierte Leuters regelmäßige Treffen wie gemeinsame Mittagessen. Dabei wurde sich nicht nur über Geschäftliches, sondern auch über private Themen ausgetauscht. "Auch er war ein Mensch mit Problemen und Herausforderungen, mit privaten Interessen und vielen interessanten Seiten. So wurde auch Geschäftliches einfacher und wir fanden eine Art, uns lange Jahre auf Augenhöhe zu begegnen. Noch heute pflege ich ein gutes Verhältnis zu ihm", resümiert der Erfolgsunternehmer und rät zusammenfassend: "Mach Dir ein eigenes, ein freundliches Bild von Deinem Gegenüber, auch wenn Du manchmal tief graben musst. Denn so wird es Dir leichtfallen, eine persönliche Beziehung aufzubauen und die Person an Dich zu binden."

Heinz Leuters - You Have Control

Heinz Leuters war zwei Jahrzehnte CEO und geschäftsführender Gesellschafter der blowUP media Gruppe, dem europäischen Marktführer für großflächige Außenwerbung. Zudem ist er mit ca. 6.000 Starts und Landungen ein erfahrener Pilot und Fluglehrer sowie zertifizierter Führungs-Experte. Sein Wissen über die Anforderungen dieser Welten kombiniert Heinz Leuters zu effektiven Führungsstrategien für das tägliche (Berufs)Leben. Dabei ist er authentisch, nimmt kein Blatt vor den Mund und versieht seine Ausführungen stets mit einer wohltuenden Portion Humor.

