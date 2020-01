Großes EverDreamerz-Event in Nürnberg: Die EverDreamerz von PLAYMOBIL feiern Weltpremiere

(Mynewsdesk) Am 01.02.2020 feiern die EverDreamerz von PLAYMOBIL bei einem großen Event bei GALERIA Karstadt Kaufhof Nürnberg, Königstraße 42-52, Weltpremiere. Unter dem Motto Best Friends Forever kann man an diesem Tag die fünf EverDreamerz persönlich und vor allen anderen kennenlernen. Mit den EverDreamerz stellt PLAYMOBIL ein neues, story-basiertes Unboxing-Erlebnis mit außergewöhnlichen Figuren zum Sammeln vor.

Erzähle deine BFF-Story und gewinne eine Reise nach Paris

Das Event steht ganz im Zeichen der Freundschaft, so wie sie die EverDreamerz, fünf Teenager mit Träumen, verbindet. Das Highlight des Tages ist die Kür der BFF-Gewinnerstory. Kinder präsentieren ihre Best-Friends-Story live vor Ort auf einer Bühne und haben so die Chance auf den Hauptgewinn: eine Reise für 4 Personen nach Paris! Die Reiseleistungen beinhalten unter anderem ein Hop-on Hop-Off Ticket, Louvre-Eintrittskarten ohne Anstehen und den Privattransfer zum PLAYMOBIL-FunPark Paris. Eine Jury kürt die BFF-Gewinnerstory und lobt den Preis aus. Alle Infos und die Anmeldung zum Event finden sich auf everdreamerz.playmobil.com. (http://everdreamerz.playmobil.com/intro)

Viele weitere Aktionen vor Ort

Den ganzen Tag über gibt es zahlreiche Aktionen für beste Freunde und Freundinnen. Von Gewinnspielen über Kinderschminken bis hin zur EverDreamerz-Fotowand ist viel geboten, damit das Event ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein wird. Kinder haben die Möglichkeit, den EverDreamerz-Tanz vor Ort zu lernen. Zudem gibt es einen exklusiven EverDreamerz-Presale, bei dem die Spielsets schon vor dem offiziellen Verkaufsstart erworben werden können. Die Special-BFF-Goodie Bag, die es nur vor Ort gibt, kann man sich über die Anmeldung zum Event im Voraus unter everdreamerz.playmobil.com (http://everdreamerz.playmobil.com/intro) sichern.

Die PLAYMOBIL-EverDreamerz laden herzlich dazu ein, sie ins Land ihrer Träume zu begleiten und dabei fantastische Geschichten rund um Freundschaft, Mut und Fantasie zu entdecken. Das zuckersüße Event bietet die Möglichkeit, die fünf Charaktere vor allen anderen persönlich kennenzulernen und mit den EverDreamerz einen unvergesslichen Tag zu verbringen.

Die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei Nürnberg ist der Hersteller von PLAYMOBIL und steht für Premium-Spielzeugqualität made in Europe. Die 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren stehen im Zentrum dieses kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder und wird von Eltern und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits über 3 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die über 30 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben. Die Brandstätter Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien erreichte 2018 einen Gesamtumsatz von 748 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 4.600 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen LECHUZA zudem seit 2000 hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff sowie seit 2015 Design-Gartenmöbel.

