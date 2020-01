Das große Personal Branding Handbuch - jetzt erhältlich

Neu: Das große Personal Branding Handbuch - knapp 500 Seiten geballtes Expertenwissen von den Pionieren des Personal Branding

Das neue Jahrzehnt steht ganz im Zeichen des Personal Branding. "Egal ob als Selbstständiger, als Unternehmen oder als Marketing-Agentur - wer jetzt auf Personal Branding setzt, wird das neue Jahr erfolgreich beginnen", so die Pioniere des Personal Branding der Agentur werdewelt in Mittelhessen.

Sieben Experten haben ihr über die Jahre gesammeltes Fachwissen und ihre Erfahrungen aus der Praxis im neuen Buch "Das große Personal Branding Handbuch" zusammengestellt. Es entstand ein knapp 500-Seiten starkes Standardwerk, das im Januar im Campus Verlag erschienen ist. Das praxisorientierte und anwendungsnahe Handbuch beleuchtet in 10 Bereichen die wichtigsten Aspekte des Personal Branding.

"Von Positionierung, Kommunikation und Vertrieb über Textentwicklung, Design, Foto und Video bis hin zu Online, Image, Rhetorik und Köpersprache - das große Personal Branding Handbuch weist den Weg, wie Sie Klarheit in den Markenauftritt bringen, wie Personal Branding die Abgrenzung zu anderen garantiert und wie Sie sich und andere richtig in Szene setzen, um zur starken Marke zu werden", erläutert Ben Schulz, Geschäftsführer der werdewelt und Personal-Branding-Experte.

Neben den Geschäftsführern und Personal-Branding-Pionieren der werdewelt Ben Schulz, Susanne Wagner und Philippe Fiedler kommen weitere Autoren mit Expertise und Praxiswissen zu Wort wie Eberhard Jung, der um die Macht der Worte (in der Rhetorik) weiß, Martin Richter, der weiß, wie Körpersprache wirkt, Uwe Klössing, der die Besonderheiten der Personal-Branding-Fotografie bis ins Detail kennt und Image-Expertin Petra Waldminghaus.

"Das große Personal Branding Handbuch bildet Wissen aus mehr als 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen und die Praxiserfahrung aus mehr als 500 Personal-Branding-Projekten ab. Des Weiteren flossen insgesamt mehr als 150 Jahre Expertenwissen in das Buch ein. Das neue Handbuch ist ein Muss für alle, die Personal Branding professionell umsetzen wollen", erklärt werdewelt Geschäftsführerin Susanne Wagner.

Um das große Personal Branding Handbuch noch anwendbarer zu machen, stehen online eine Vielzahl an Arbeitsmaterialen zur Verfügung. Zahlreiche Arbeitsblätter, Videos und ergänzende Unterlagen erweitern das Fachwissen aus dem Buch und machen es zu einem alltagstauglichen Nachschlagewerk.

Jetzt das große Personal Branding Handbuch hier (https://amzn.to/2qRRxWB) bestellen.

Nähere Informationen zu werdewelt unter www.werdewelt.info (https://www.werdewelt.info)

Werdewelt, die Agentur für Personal Branding, schafft Klar.heit. Entwickeln Sie mit den Pionieren des Personal Branding eine auf Sie zugeschnittene Positionierung und die passende Strategie. Die Klar.macher von werdewelt sorgen für die konsequente Umsetzung in der Marketingkommunikation. Aufbauend auf dem Positionierungstag füllen wir Ihre Personal Branding-Strategie mit Leben: Im Internet, in Printmedien, in der Presse, als Buch oder in Form von Online-Applikationen - crossmedial.

Was uns besonders macht? Wir vereinen die Kompetenz, Kreativität und Verlässlichkeit einer Marketingagentur mit Insiderkenntnissen und Erfahrung aus über 15 Jahren, 1.000 Positionierungs- und Strategiegesprächen sowie mehreren Buchveröffentlichungen. Wir arbeiten mit Trainern, Beratern und Coaches sowie mit Speakern, Anwälten, Ärzten oder Musikern. Geschäftsführer und Autor Ben Schulz weiß: Erfolg braucht ein Gesicht! Denn ohne Personal Branding geht heute nichts mehr.

Wir machen Menschen zu Marken.

Kontakt

werdewelt GmbH

Benjamin Schulz

Aarstraße 6

35756 Mittenaar-Bicken

+49 2772 5820-10

mail@werdewelt.info

http://www.werdewelt.info

werdewelt, Ben Schulz, Susanne Wagner, Philippe Fiedler, Personal Branding, Personal-Branding-Agentur, Standardwerk, Das große Personal Branding Handbuch, 500 Seiten Marketingwissen