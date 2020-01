Testo auf der SHK Essen und IFH/Intherm Nürnberg 2020

Do, 01/16/2020 - 09:35

Titisee-Neustadt, 16.01.2020 - Testo präsentiert seine smarten und innovativen Messlösungen auf den Messen SHK in Essen und IFH/Intherm in Nürnberg. Neuheiten sind das Abgasmessgerät testo 300 Allrounder mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis, das Abgasmessgerät testo 300 SE Longlife speziell für Schornsteinfeger sowie das Universal-Klimamessgerät testo 400 für sämtliche Klima- und Lüftungsanwendungen.

Auf der SHK und IFH/Intherm können sich Besucher bei Testo wieder einen Überblick über neue Produkte aus den Bereichen Sanitär-, Klima- und Heizungsmesstechnik verschaffen. Für den Bereich Abgasmesstechnik bietet Testo Messgeräte für Einsteiger bis Profis. Das im Herbst 2019 eingeführte Abgasmessgerät testo 300 Allrounder ergänzt die Abgas-Familie für das Segment Mittelklasse mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Das Modell der Einsteigerklasse ist das Abgasmessgerät testo 320 basic und der Premiumklasse das testo 300 Profi. Diese drei Messgeräte sind noch bis 30.04.2020 in attraktiven Vorteil-Sets erhältlich. Nach Kauf eines der Sets ist zudem die Teilnahme am großen Gewinnspiel direkt am Messestand oder auf www.testo.de/herbstaktion (https://www.testo.com/de-DE/testo-300-allrounder/herbstaktion) möglich. Testo verlost Tickets für sensationelle Sport-Events.

Eine weitere neue Variante in der Abgas-Familie ist das testo 300 SE Longlife speziell für Schornsteinfeger. Durch die robuste Verarbeitung und seinem schwarzen Gehäuse hält es jedem noch so rauen Arbeitsalltag optimal stand. Zudem verfügt es über eine Schnittstelle zu Branchensoftwares und ist für die Abgasmessung nach 1. BImSchV geeignet.

In der Klimamesstechnik ist die Neuheit das Universal-Klimamessgerät testo 400. Sämtliche Klima- und Lüftungsanwendungen der Haustechnik sind damit durchführbar. Durch das breite Sonden-Sortiment sind auch Klimamessungen mit höchster Anforderung an Präzision wie zum Beispiel in Reinräumen oder Laboren möglich. Dank einfacher Smart-Touch-Bedienung, vollständigem Datenmanagement vor Ort, digitalem Sonden-Konzept und intelligentem Mess-Assistenten erledigen Klimatechniker mit dem testo 400 ihre Messaufgaben smarter und schneller denn je.

Auf dem Messestand der SHK in Essen und IFH/Intherm in Nürnberg sind alle Besucher willkommen die neue Messtechnik kennenzulernen und am Gewinnspiel teilzunehmen.

Mehr Info zur Messtechnik auf den Messen

SHK Essen: Halle 2, Stand-Nr. E26

IFH/Intherm Nürnberg: Halle 5, Nr. 5033

Testo ist ein Hersteller von portablen und stationären Messinstrumenten für Klima, Umwelt, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Emissionskontrolle.

