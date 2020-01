NTT DATA DACH mit neuer Führungsspitze

Do, 01/16/2020 - 09:35

Stefan Hansen mit Wirkung zum 01. Februar 2020 neuer CEO NTT DATA DACH

München, 16. Januar 2020 - Das globale IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen NTT DATA setzt seinen Wachstumskurs weiter fort und stellt dafür auch im Top-Management die Weichen auf Zukunft.

Swen Rehders, bisher in der Doppelfunktion als CEO für NTT DATA DACH und NTT DATA EMEA zuständig, wird mit Wirkung zum 01.02.2020 seine Rolle als CEO NTT DATA DACH an Stefan Hansen übergeben. Swen Rehders wird zusätzlich zu der EMEA Position das neu zu schaffende Ressort Strategie und Business Development der NTT DATA DACH als Mitglied der Geschäftsführung leiten und mit dem Aufbau neuer Industrien so den Wachstumskurs weiter fortsetzen.

Seit seinem Einstieg in das Unternehmen im Jahr 2015 als CEO für Deutschland, Österreich, Schweiz und Rumänien hat Swen Rehders dessen Umsatz mehr als verdoppelt, ebenso stieg die Mitarbeiterzahl um mehr als das Doppelte auf über 4.000. Die auch durch externe Studien belegte Kundenzufriedenheit gehört zu den höchsten in der IT-Branche.

Stefan Hansen folgt Swen Rehders mit Wirkung zum 01.02.2020 als neuer CEO NTT DATA DACH. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Management- und Transformations-Erfahrung und hatte verschiedene internationale Management-Positionen, unter anderem bei EDS und Lufthansa Systems, inne. Bis zu seinem Wechsel zu NTT DATA war Stefan Hansen bei HERE Technologies als Senior Vice President und General Manager für die Region EMEAR tätig. Er hat in seiner Funktion unter anderem die internationale Expansion sowie die Transformation des Unternehmens nach der Akquisition von Nokia durch das Konsortium von Daimler, BMW und Audi erfolgreich vorangetrieben.

Stefan Hansen verantwortet zukünftig gemeinsam mit dem NTT DATA DACH Geschäftsführungsteam das Geschäft in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Stefan Hansen: "Wir werden als NTT DATA DACH unsere Wertschöpfungskette erweitern und unsere Kunden wie bisher mit zukunftsgerichteten Angeboten, hoher Flexibilität und Qualität überzeugen. Unsere Innovationsstärke deutlicher bei Kunden herauszustellen und mit unserem Portfolio neue Märkte zu erschließen - das wird ein wesentlicher Fokus meiner zukünftigen Arbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen bei NTT DATA DACH sein."

Swen Rehders: "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Stefan Hansen eine erfahrene Führungspersönlichkeit als CEO NTT DATA DACH gewonnen zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter und Kunden von seinen Management-Qualitäten profitieren. Und nicht zuletzt ist NTT DATA DACH ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie auf dem Weg zu einem europäischen IT-Champion - auf diesem Weg wird uns die Erfahrung von Stefan Hansen in globalen Transformationsprojekten eine bedeutende Unterstützung sein."

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com.

