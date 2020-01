Personalexpertin Angela Raab: Die Kleinen verlieren den Anschluss

Digitalisierung und Kreativität sind die Antwort - auch für schmale Budgets

Meckenheim, 15. Januar 2020..

Im Kampf um die besten Köpfe und Talente drohen kleine und mittlere Unternehmen abgehängt zu werden. "Sie verschlafen die wichtigen Trends", mahnt die in Meckenheim bei Bonn lebende Personalexpertin Angela Raab. Der Fachkräftemangel wird dadurch weitgehend hausgemacht. Ansätze von künstlicher Intelligenz im Recruiting, eine wirkungsvolle Employer-Branding-Strategie, crossmediale Bewerberansprache und Talent-Pipelines wären die gebotenen Mittel der Wahl. Bislang agieren aber fast ausschließlich Konzerne auf diesem Feld - zum Nachteil des Mittelstandes. Der droht, den Anschluss zu verlieren.

"Mit vereinzelten Anzeigen in Jobbörsen, dem Einsatz eines Bewerber-Management-Systems und Karriereseiten mit beliebig austauschbaren Textbausteinen sowie Kicker-Tischen und Obstkörben lässt sich heute Personal nicht mehr wirkungsvoll ansprechen und begeistern", mahnt Angela Raab. Viel zu oft beharre sogar der gehobene Mittelstand noch auf solchen Methoden. Mangelnde Modernität und wenig Bereitschaft, die Personalabteilungen mit neuen, digitalen Prozessen und Werkzeugen auszustatten, verhindern nicht selten notwendiges Wachstum und Innovationen. "Fehlen die Köpfe, fehlt die Innovationskraft. Fehlt die Innovationskraft, sind weniger Bewerber am Unternehmen interessiert. Es droht eine Abwärtsspirale", so die Profi-Recruiterin und Interim Managerin, die vor allem mittelständische Unternehmen im Rheinland beim Aufbau von Personalabteilungen und bei der professionellen Bewerberansprache unterstützt.

Modernes Personalmanagement erfordert heute immer auch eine Digitalisierungsstrategie. Chat-Bots, Video-Interviews, Online-Assessments, targetierte, individuelle Ansprache über soziale Netzwerke und Stellenbörsen sowie digitale Medienanalysen seien nur einige ausgewählte Beispiele für ein zeitgemäßes Recruiting. "Diese Technologien und das digitale Denken dürfen nicht nur den Konzernen vorbehalten sein. Sie sind genauso einsetzbar bei kleineren Unternehmen. Es mangelt nicht an technischen Lösungen oder deren Bezahlbarkeit. Es mangelt an kreativem Denken und Engagement", erklärt Raab, die in ihren Mandaten immer wieder versucht, digitale Innovationen strategisch in das traditionelle Personalmanagement zu integrieren.

Wer nicht mit der Zeit gehe, gehe mit der Zeit. Denn Top-Bewerber erwarteten heute auch eine Top-Kommunikation - vom ersten Eindruck der Stellenanzeige bis zur Anstellung, von der Interessenbekundung bis zur Absage. "Jeder Schritt, jeder Kontakt muss für den Bewerber ein Erlebnis sein." Wer kein Erlebnis schaffe, könne nur die zweite oder dritte Garde gewinnen. Beim Wettbewerb um die besten Talente hätten die Unternehmen die Nase vorn, die es verstünden, digitale Recruiting-Tools optimal einzusetzen. Diese Tools erhöhen auch die Schnelligkeit im Prozess, schaffen Entlastung, unterstützen bei der Candidate-Experience - eben diesem Erlebnis - und ermöglichen die Analyse der besten Wege, um die richtigen Bewerber zu gewinnen. Das Ziel laute: professioneller im Prozess, persönlicher in der Ansprache, wirkungsvoller im Ergebnis und Zufriedenheit auf allen Seiten. "Das muss das Bestreben sein. Dann kann auch der Mittelstand im Talent-Wettbewerb bestehen", so die Personalexpertin abschließend.

Weitere Informationen rund um die Themen Recruiting, Digitalisierung im Recruiting, Employer Branding und den Aufbau von Personalabteilungen sowie zum Interim Management und Angela Raab gibt es unter www.die-personalexpertin.de.

Angela Raab ist die Personalexpertin für mittelständische Unternehmen, wenn es um Recruiting, Active Sourcing und digitale Strategien im Personalwesen geht. Mit mehr als 25 Jahren Praxiserfahrung unterstützt Angela Raab heute als "Die Personalexpertin" mittelständische Unternehmen dabei, die passenden Mitarbeiter möglichst schnell zu finden und für eine Mitarbeit zu begeistern.Als HR Interim Managerin arbeitet sie operativ im Unternehmen mit, analysiert auf diese Weise die Situation, erstellt einen Masterplan für die weitere Vorgehensweise und setzt diesen gemeinsam mit dem Auftraggeber Schritt für Schritt um. Angela Raab steht für innovative und digitale Lösungen und kennt die Tools, die für das jeweilige Unternehmen geeignet sind, um im "War for Talents" nicht hinter Großkonzernen zurückstehen zu müssen. Vor diesem Hintergrund entwickelt sie eine Active-Sourcing-Plattform, die neue Wege zur Kandidatengewinnung beschreitet und den Unternehmen, schnell und unkompliziert passende Kandidaten liefert. Ihr Credo: Großkonzerne haben große Recruiting-Abteilungen und hohe Budgets -mittelständische Unternehmen setzen auf "Die Personalexpertin - Angela Raab".

Weitere Informationen unter www.die-personalexpertin.de

