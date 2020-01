Colonia Brauhaus hat auch in diesem Jahr allerlei Gründe zum Feiern

Nachdem das Team des Colonia Brauhauses seine Gäste wohl gestärkt, mit saftigen Gänsebraten aus der saisonalen "Wildkarte" und dem festlichen Drei-Gänge-Weihnachtsmenü ins neue Jahr gebracht hat, warten schon bald die nächsten kulinarischen Überraschungen auf hungrige Abnehmer. Denn zusätzlich zu der abwechslungsreichen Speisekarte bietet das Traditionshaus am Rhein zu besonderen Anlässen ganz besondere Speisen.

"Wir sind Gastronomen mit Leib und Seele, deshalb bieten wir unseren Gästen nicht nur Abwechslung im Speiseplan, sondern auch den passenden Rahmen, um alljährliche Festlichkeiten ausgiebig zu feiern. So begrüßen wir den Frühling mit frischem Spargel aus unserer Spargelkarte, ehren unsere Mütter mit einem Drei-Gänge-Festmenü und feiern das Oktoberfest mit Weißwurst und Leberkäse genauso ausgiebig wie den Kölner Karneval", sagt Janjko Protuder, Geschäftsführer des Colonia Brauhauses.

Denn kölsche Stammgäste, Familien und Biker sind im Colonia Brauhaus genauso willkommen, wie Touristen und Besucher aus aller Welt. Denn das freundliche Personal des Colonia Brauhauses sorgt jederzeit für gute Stimmung und verwöhnt mit schmackhaften Brauhaus-Gerichten, vegetarischen Speisen und kroatischen Köstlichkeiten aus der Menükarte. Als Überraschung gibt es beispielsweise schmackhafte Schnitzelgerichte aus der Schnitzelkarte, frische Pfifferlinge zur Pilzsaison sowie den "Heißen Harry" und die "Fette Boulette" aus der Bikerkarte oder Kartoffelsuppe, Hühnerfrikassee und Rote Grütze im Sonntagsmenü.

Zusätzlich zu der professionellen und warmherzigen Bedienung und Bewirtung bietet das Colonia Brauhaus weitere Annehmlichkeiten, die zum längeren Verweilen einladen. So können kleine Gruppen, die es actionreich mögen, ihr Talent an der hauseigenen Kegelbahn zum Besten geben und sich das Lieblingsessen direkt dorthin servieren lassen. Kinder haben in der speziell für Sie eingerichteten Kinderspieleecke ausreichend Platz zum Toben oder zum Kochen in der Kinderküche. Und wenn der Sommer vor der Tür steht, öffnet der Biergarten seine Pforten und lädt zum Entspannen und Genießen ein. "Vor allem unser hauseigener Biergarten und die große Sonnenterrasse ziehen jedes Jahr viele Kurzurlauber zu uns ins Brauhaus. Denn mit einem herrlichen Blick auf den Rhein und einem kühlen Kölsch haben Gäste schnell das Gefühl, als wären Sie im Urlaub", sagt Janjko Protuder.

Weiter Informationen zu diesem Thema und zu Abendessen Köln, Gaststätte Köln oder Restaurants in Köln finden Interessenten auf https://www.colonia-brauhaus.de/.

