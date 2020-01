ForgeRock und Verimi schließen Partnerschaft für sicheres digitales Identitätsmanagement in Europa

Der internationale Plattformanbieter für digitales Identitätsmanagement ForgeRock (https://www.forgerock.com/) und die Identitätsplattform Verimi (https://verimi.de/de/) schließen eine strategische Partnerschaft, um eine effiziente und sichere Lösung für das digitale Identitätsmanagement für Unternehmen, Verwaltungen und Nutzer anzubieten. Die Partnerschaft beinhaltet das gegenseitige Bereitstellen von Identifikations- und Authentifizierungslösungen. Somit bietet ForgeRock für seine Kunden eine getestete Anbindung zur Integration von Verimi Diensten. Verimi wiederum ist ID-Provider für die ForgeRock Plattform.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Verimi. Unsere zukünftigen gemeinsamen Kunden können darauf vertrauen, dass ihre Daten sicher sind, sodass die Kunden unserer Kunden sicher und vertrauensvoll digitale Plattformen nutzen können", betont Gerhard Zehethofer, VP IoT und Technologiepartnerschaften bei ForgeRock. "Mit unserer gemeinsamen Identitätsplattform, die einen vereinfachten Kundenlogin bietet, sind wir die vertrauenswürdigen Alltagshelfer für Unternehmen und Organisationen. Alle beteiligten Unternehmen eint die Überzeugung, dass die Hoheit der Kunden über ihre Daten von größter Bedeutung für Gesellschaft und Wirtschaft ist."

"Der Bedarf an geschützten digitalen Identitäten wird für viele Bereiche immer wichtiger, insbesondere für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Mobilitätsanbieter und öffentliche Verwaltung. Unsere Partnerschaft gewährleistet ein sicheres und effizientes digitales Onboarding, umfassende Dienste zur Verifizierung von digitalen Identitäten sowie Leistungen, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften europaweit ermöglicht", so Roland Adrian, Geschäftsführer Verimi.

Mit Identitätsplattformen müssen Unternehmen lediglich eine Lösung integrieren, um ihren Kunden anschließend eine rechtskonforme einmalige Identifizierung und wiederholte Authentifizierung zu ermöglichen, zum Beispiel über einen universellen Login (Single-Sign-on).

ForgeRock und Verimi werden gemeinsam für regulierte Branchen verifizierte digitale Identitätslösungen anbieten, um Nutzer zu identifizieren und authentifizieren. ForgeRock wird die Dienste von Verimi in seine Identitätsplattform integrieren und seinen eigenen Kunden die Identifizierungs- und Authentifizierungsmethoden von Verimi bereitstellen. Verimi wurde auch in das ForgeRock Trust Network aufgenommen, das führende Unternehmen aus den Bereichen Authentifizierungs-, Risiko- und Fraud-Managementlösungen vereint, um die ForgeRock Identity Platform für Kunden noch effizienter zu gestalten.

Über Verimi

Verimi ist die europäische Identitäts- und Vertrauensplattform, die alle Funktionen rund um die digitale Identität vereint: Bei Verimi können Sie Ihre persönlichen Daten sicher hinterlegen und sich bei immer mehr Online-Angeboten sicher einloggen, einfach registrieren, online ausweisen und digital unterschreiben. Verimi bietet höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards nach europäischem Recht und die Selbstbestimmung der Nutzer über die Verwendung der persönlichen Daten. Die Plattform wird von einer breiten Allianz international aufgestellter Unternehmen getragen. Zum Gesellschafterkreis gehören die Unternehmen Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Bank und Postbank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, Here Technologies, Lufthansa, Samsung Electronics und Volkswagen Financial Services.

Über ForgeRock

ForgeRock®, der Marktführer für das Handling digitaler Identitäten, bietet moderne und umfassende Identitäts- und Zugangsmanagementlösungen für Verbraucher, Mitarbeiter, Geräte und andere Dinge, um einfachen und vor allem sicheren Zugang zur vernetzten Welt zu ermöglichen. Mit ForgeRock orchestrieren, verwalten und sichern mehr als tausend globale Unternehmen den gesamten Lebenszyklus von Identitäten angefangen bei dynamischen Zugriffskontrollen, Verwaltung, APIs bis hin zur Speicherung maßgeblicher Daten - verwendbar in jeder Cloud- oder Hybridumgebung. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz mit Hauptsitz in San Francisco und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen und kostenlose Downloads finden Sie unter unter www.forgerock.com.

